Tiktoker y amante de los lujos: así era Mayra Vera, la abogada asesinada

Maira Vera, alias “La Mona” había sido señalada por las autoridades como presunta integrante del brazo financiero de la estructura criminal Los Costeños.
Las autoridades investigan el asesinato de Maira Alejandra Vera Duarte, quien fue atacada a bala en las últimas horas en el conjunto residencial Horizonte de Villa Campestre, en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.
Ella era ampliamente conocida por las autoridades debido a procesos judiciales que enfrentó en los últimos años y por haber sido señalada por la Fiscalía como una persona cercana a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”, máximo cabecilla de la estructura criminal Los Costeños.
Fuentes judiciales indicaron que el homicidio ocurrió en circunstancias que aún son materia de investigación.
Unidades de la Sijín y del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y la recolección de evidencias para establecer a los responsables y los móviles del crimen.
Alias “La Mona” había sido vinculada por la Fiscalía a investigaciones relacionadas con extorsión, despojo de tierras y presuntas actividades de apoyo financiero a la organización criminal.
También fue señalada de administrar recursos ilícitos y participar en intimidaciones contra propietarios de predios en distintos sectores del Atlántico.
De acuerdo con los expedientes, Vera Duarte habría utilizado videollamadas en las que aparecía alias “Castor” para presionar a víctimas y facilitar la apropiación de inmuebles que, según las autoridades, terminarían bajo el control de la estructura delincuencial.
Su nombre tomó relevancia pública tras su captura en febrero de 2023 durante una operación contra la extorsión en el norte de Barranquilla.
En ese momento, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, financiación de grupos armados ilegales, extorsión agravada y perturbación de la posesión sobre bienes inmuebles.
Meses después, recuperó su libertad por decisión judicial.
El Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla determinó que las pruebas presentadas no eran suficientes para sustentar su presunta participación en los hechos. La decisión fue confirmada en segunda instancia.
El nombre de Vera Duarte volvió a ser noticia en febrero de 2024, cuando circularon versiones sobre su supuesta muerte en Sabanagrande.
Sin embargo, la propia mujer desmintió la información y aseguró que se encontraba con vida.
Tras el reciente homicidio, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y analizan si el caso estaría relacionado con disputas criminales, retaliaciones o hechos vinculados a su pasado judicial.
Investigadores avanzan en la revisión de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos probatorios para esclarecer el crimen.
El asesinato de alias “La Mona” ocurre en medio de la ofensiva de las autoridades contra estructuras delincuenciales que operan en Barranquilla y su área metropolitana, especialmente las vinculadas a extorsión, homicidios y control territorial.
Maira Alejandra Vera Duarte era una abogada de 37 años que también se movía en redes sociales como tiktoker, donde mostraba una vida marcada por el lujo y los atuendos ostentosos.
Su imagen pública contrastaba con los procesos judiciales que enfrentó en los últimos años, en los que fue señalada por la Fiscalía como presunta colaboradora cercana de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”.
En el ámbito público, su presencia en redes sociales, su estilo de vida y su gusto por el lujo la hicieron reconocida, mientras su caso seguía bajo el escrutinio de las autoridades por sus presuntos nexos con estructuras criminales.
En un video publicado en TikTok se autodenominaba “tiktokera, abogada y ganadera”, mostrando una imagen pública asociada a la vida de lujo y a la exposición constante en plataformas digitales.