Delcy Rodríguez agradece mensajes de "apoyo y solidaridad" de líderes mundiales como Trump

Caracas, Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este jueves los mensajes de "solidaridad y apoyo" enviados por distintos líderes mundiales como el estadounidense Donald Trump ante los terremotos del miércoles. En su cuenta de la red X, la presidenta ha dado las gracias a Trump y su Administración, "que han estado en constante contacto con las autoridades venezolanas, ofreciendo apoyo y solidaridad a los venezolanos ante esta tragedia que nos ha sumido en el luto".

La frase de Rodríguez es la respuesta al mensaje del dirigente norteamericano, en el que asegura que su país ayudará "a sus nuevos y grandes amigos". Por otro lado, la dirigente venezolana también revela que ha mantenido una llamada telefónica con el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien "ha expresado solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles para nuestra nación". "Agradecemos esta expresión de solidaridad hacia Venezuela en una etapa tan compleja, marcada por el impacto de la catástrofe natural que ha afectado a varias regiones del territorio nacional". En esta misma línea, Rodríguez ha expresado agradecimiento asimismo ante la "disposición manifestada por el Gobierno Italiano y por la primera ministra, Giorgia Meloni, de brindar apoyo en este momento de dificultad. Apreciamos estas expresiones de cercanía y de solidaridad hacia Venezuela".