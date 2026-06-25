Consejo electoral entrega a De la Espriella credencial como presidente electo de Colombia

Bogotá, Colombia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este jueves al ultraderechista Abelardo de la Espriella su credencial como presidente electo de Colombia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda. "Hoy nos reúne uno de los actos más significativos que tiene nuestra constitución, Colombia y el CNE hace entrega formal de las credenciales que los acreditan a ustedes, doctor Abelardo y doctor Juan Manuel (Restrepo) como presidente y vicepresidente de la república para el periodo 2026-2030", expresó el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

De la Espriella y Restrepo recibieron la credencial en la primera aparición pública de ambos desde el domingo, cuando hablaron ante una multitud en la ciudad caribeña de Barranquilla tras la apretada victoria electoral sobre Cepeda, que fue proclamada ayer por el CNE. De la Espriella, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, estuvo acompañado por su familia y por decenas de sus simpatizantes, que una vez apareció en el auditorio del recinto ferial Corferias, donde se llevó a cabo el acto, gritaron: "Presidente, presidente". Luego, cuando recibió la credencial, alguien del público grito "Firmes por la patria", su lema de campaña, y el presidente electo se llevó la mano a la sien para hacer el saludo militar que también ha usado a lo largo de la campaña presidencial. De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado frente a los cerca de 12,7 millones de sufragios (48,70 %) alcanzados por el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro.