Presidente Asfura anuncia remodelación de 15 hospitales públicos

TEGUCIGALPA

Asfura detalló que los estudios técnicos de los proyectos ya fueron concluidos y que en los próximos días se iniciará el proceso de licitación, etapa clave para la ejecución de las obras en los centros asistenciales.

El presidente de Honduras , Nasry Asfura, anunció que su Gobierno ejecutará la remodelación de al menos 15 hospitales públicos a nivel nacional, como parte de un plan de fortalecimiento del sistema sanitario. El mandatario hizo el anuncio tras su regreso al país luego de una gira por Europa y Panamá.

El jefe de Estado explicó que el objetivo del plan es mejorar la infraestructura hospitalaria, optimizar la atención médica y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud pública en beneficio de los pacientes.

De forma paralela, el Gobierno pondrá en marcha un call center nacional para el seguimiento de usuarios antes y después de recibir atención médica, con el propósito de mejorar la comunicación entre los pacientes y el sistema sanitario.

El sistema permitirá confirmar y recordar citas, informar resultados de exámenes, notificar fechas de cirugías y dar seguimiento posterior a procedimientos quirúrgicos, con el fin de reducir la pérdida de citas y agilizar la atención en los hospitales.

Asfura afirmó que el proyecto forma parte de la transformación del sistema de salud y será ejecutado mediante el fideicomiso de salud, mecanismo que ha permitido fortalecer el abastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria.

En ese contexto, destacó que a través de un convenio con el Banco de Occidente se han gestionado más de 300 millones de lempiras para la compra de medicamentos, con el objetivo de reducir el desabastecimiento en los centros asistenciales.

Finalmente, el mandatario aseguró que su administración continuará impulsando inversiones en infraestructura, insumos médicos y tecnología, y pidió confianza a la población al señalar que los resultados de estos proyectos se verán en el corto plazo.