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Asfura firma convenio para modernizar atención oncológica en hospitales públicos

El convenio permitirá incorporar un acelerador lineal y otros equipos especializados para optimizar el diagnóstico por imágenes y los tratamientos oncológicos

Asfura firma convenio para modernizar atención oncológica en hospitales públicos

El presidente Nasry Asfura durante la firma del convenio con AMEX Healthcare.

Fotografía: Presidencia Honduras / X
TEGUCIGALPA

El presidente Nasry Asfura firmó un convenio con la empresa AMEX Healthcare, respaldado con fondos concesionales de Austria, con el objetivo de fortalecer la atención oncológica y el diagnóstico especializado por imágenes en la red de hospitales públicos de Honduras.

La iniciativa busca incorporar más tecnología al sistema sanitario nacional para mejorar la capacidad de respuesta de los centros asistenciales y brindar diagnósticos más precisos y oportunos a los pacientes.

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Como parte del acuerdo, se contempla la modernización del Hospital Mario Catarino Rivas durante los años 2026 y 2027, mediante la adquisición e instalación de nuevo equipamiento médico especializado.

Entre las mejoras previstas destaca la incorporación de un acelerador lineal, un equipo de alta tecnología que permitirá ampliar el acceso a tratamientos contra el cáncer y fortalecer la atención de pacientes oncológicos.

Las autoridades señalaron que el convenio representa un paso importante para mejorar los servicios de salud, especialmente en áreas que requieren tecnología avanzada para la detección y tratamiento de enfermedades complejas.

El Gobierno de Asfura destacó que con este proyecto se espera beneficiar a miles de hondureños que requieren atención especializada, al tiempo que se fortalece la capacidad de la red hospitalaria pública para ofrecer servicios médicos más eficientes y de mayor calidad.

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Redacción La Prensa
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