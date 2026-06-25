Asfura firma convenio para modernizar atención oncológica en hospitales públicos

TEGUCIGALPA

El presidente Nasry Asfura firmó un convenio con la empresa AMEX Healthcare, respaldado con fondos concesionales de Austria, con el objetivo de fortalecer la atención oncológica y el diagnóstico especializado por imágenes en la red de hospitales públicos de Honduras. La iniciativa busca incorporar más tecnología al sistema sanitario nacional para mejorar la capacidad de respuesta de los centros asistenciales y brindar diagnósticos más precisos y oportunos a los pacientes.

Como parte del acuerdo, se contempla la modernización del Hospital Mario Catarino Rivas durante los años 2026 y 2027, mediante la adquisición e instalación de nuevo equipamiento médico especializado. Entre las mejoras previstas destaca la incorporación de un acelerador lineal, un equipo de alta tecnología que permitirá ampliar el acceso a tratamientos contra el cáncer y fortalecer la atención de pacientes oncológicos.