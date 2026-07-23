Allanamientos en Olancho dejan cinco capturados, arsenal de armas y droga

La Policía Nacional desmanteló este jueves una caleta donde encontró un arsenal de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y supuesta droga durante una serie de allanamientos ejecutados con orden judicial en distintos sectores del municipio de Catacamas, departamento de Olancho.
Las operaciones fueron desarrolladas por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-15), con el acompañamiento de fiscales del Ministerio Público, como parte de las acciones orientadas a combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas en la región.
Como resultado de los operativos, las autoridades capturaron a cinco personas. Cuatro de ellas son sospechosas del delito de tráfico de drogas y una mujer fue detenida por suponerla responsable de tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de munición y lavado de activos.
El inspector Luis Rodas, vocero de la UMEP-15, confirmó que los allanamientos se realizaron de manera simultánea en diferentes aldeas, barrios y colonias de Catacamas.
Durante las inspecciones, los agentes localizaron una caleta donde fueron encontrados dos fusiles, una escopeta, ocho pistolas y un revólver, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres.
Según el informe policial, el decomiso también incluyó 1,478 proyectiles en cajas, 498 proyectiles sueltos, 5,400 dólares estadounidenses y 172,000 lempiras en diferentes denominaciones.
Asimismo, las autoridades incautaron supuesta droga, la cual será sometida a los análisis correspondientes para determinar su tipo y cantidad como parte del proceso investigativo.
El inspector Rodas destacó que las capturas y decomisos representan un importante avance en las acciones que ejecuta la Policía Nacional para reducir la incidencia delictiva en la zona.
La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan para establecer si las armas, el dinero y la droga decomisados guardan relación con estructuras criminales que operan en el departamento de Olancho.
Las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes para su respectivo análisis, mientras que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.