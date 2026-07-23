Allanamientos en Olancho dejan cinco capturados, arsenal de armas y droga

Catacamos, Olancho.

La Policía Nacional desmanteló este jueves una caleta donde encontró un arsenal de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y supuesta droga durante una serie de allanamientos ejecutados con orden judicial en distintos sectores del municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Las operaciones fueron desarrolladas por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-15), con el acompañamiento de fiscales del Ministerio Público, como parte de las acciones orientadas a combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas en la región.

Como resultado de los operativos, las autoridades capturaron a cinco personas. Cuatro de ellas son sospechosas del delito de tráfico de drogas y una mujer fue detenida por suponerla responsable de tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de munición y lavado de activos.