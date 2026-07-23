Matan a una mujer mientras caminaba junto a su pareja en el centro de Tocoa, Colón

Una mujer fue asesinada a balazos la mañana de este jueves mientras caminaba junto a su pareja por el centro de la ciudad de Tocoa, departamento de Colón. La víctima murió de forma instantánea tras el ataque, mientras la Policía Nacional inició operativos para localizar al responsable.
De acuerdo con la información preliminar, un desconocido interceptó a la pareja y disparó contra la mujer. Tras el ataque, la víctima cayó sobre la acera, donde quedó tendida boca arriba.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar tras recibir la alerta para brindarle asistencia de emergencia. Sin embargo, al revisar sus signos vitales confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de las heridas de bala.
Minutos después del crimen, una hija de la víctima llegó a la escena entre lágrimas. La joven identificó a su madre únicamente con el nombre de Tania y manifestó que residía en el barrio La Ceiba, en Tocoa.
La escena que conmovió a los testigos
Uno de los hechos que más llamó la atención de quienes presenciaban la escena fue la presencia de un perro que permaneció junto al cuerpo de la mujer durante varias horas. El animal solo se retiró cuando personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.
De manera preliminar, se presume que el can era la mascota de Tania y que la acompañaba durante su caminata cuando ocurrió el ataque. La escena conmovió a pobladores y curiosos que permanecían en el lugar.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni reportan personas detenidas. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona, mientras equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desarrollan las diligencias para esclarecer el caso.
Con este nuevo hecho violento, ya son 14 las mujeres que han perdido la vida de forma violenta en el departamento de Colón durante 2026, de acuerdo con estadísticas policiales. Las investigaciones continúan para identificar y capturar al responsable del homicidio.