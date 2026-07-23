Matan a una mujer mientras caminaba junto a su pareja en el centro de Tocoa, Colón

Tocoa, Colón

Una mujer fue asesinada a balazos la mañana de este jueves mientras caminaba junto a su pareja por el centro de la ciudad de Tocoa, departamento de Colón. La víctima murió de forma instantánea tras el ataque, mientras la Policía Nacional inició operativos para localizar al responsable.

De acuerdo con la información preliminar, un desconocido interceptó a la pareja y disparó contra la mujer. Tras el ataque, la víctima cayó sobre la acera, donde quedó tendida boca arriba.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar tras recibir la alerta para brindarle asistencia de emergencia. Sin embargo, al revisar sus signos vitales confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de las heridas de bala.

Minutos después del crimen, una hija de la víctima llegó a la escena entre lágrimas. La joven identificó a su madre únicamente con el nombre de Tania y manifestó que residía en el barrio La Ceiba, en Tocoa.