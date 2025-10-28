Alcalde de Siguatepeque renuncia a candidatura por el Partido Liberal

SIGUATEPEQUE

Durante una conferencia de prensa, el edil describió el momento que vive el liberalismo como “una coyuntura compleja” y cuestionó el rumbo ideológico del partido, asegurando que “ha perdido su identidad”.

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz, anunció la noche del lunes su renuncia a la candidatura a diputado suplente por el Partido Liberal (PL), dentro de la fórmula encabezada por Alberto Emilio Cruz, alegando graves divisiones y falta de cohesión dentro del movimiento liberal en el departamento de Comayagua.

“El Partido Liberal se ha convertido en un arcoíris de colores. No todos tenemos pedigrí liberal; yo sí lo tengo, soy nieto de un exalcalde e hijo de una familia liberal”, puntualizó.

Cruz hizo entrega de su carta de retiro al abogado Miguel Duro, y señaló que su decisión responde al respeto hacia su equipo de trabajo, a la militancia y a los habitantes de Siguatepeque, luego de constatar que el grupo legislativo “no funcionó como un verdadero equipo”.

“No es sano participar en una fórmula donde un candidato es manipulado o sustituido por personas que no pertenecen a la historia del liberalismo”, manifestó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En sus declaraciones, acusó a ciertos sectores internos de “secuestrar” la candidatura propietaria encabezada por Emilio Cruz, con quien mantiene discrepancias desde meses atrás.

“Mi candidato está secuestrado por segundas, terceras y cuartas personas. No tiene libertad para decidir”, denunció el jefe edilicio, al tiempo que remarcó que su salida del proceso electoral es definitiva y que concentrará sus esfuerzos en culminar su gestión municipal.

“Me aparto por higiene mental y política. La tranquilidad no tiene precio. No se puede avanzar tres pasos y retroceder dos por culpa de divisiones internas”, afirmó.

También dejó claro que su resolución no responde a cálculos políticos ni ambiciones personales. “Prefiero seguir sirviendo desde mi municipio antes que prestarme a una fórmula controlada por intereses ajenos al Partido Liberal”, concluyó.