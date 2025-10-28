Alcalde de Siguatepeque renuncia a candidatura por el Partido Liberal

Asley Cruz, titular de la Municipalidad de Siguatepeque, declinó a su candidatura a candidato suplente en el Congreso Nacional.

    “No es sano participar en una fórmula manipulada”, advirtió Asley Cruz al anunciar su salida de la contienda.

SIGUATEPEQUE

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz, anunció la noche del lunes su renuncia a la candidatura a diputado suplente por el Partido Liberal (PL), dentro de la fórmula encabezada por Alberto Emilio Cruz, alegando graves divisiones y falta de cohesión dentro del movimiento liberal en el departamento de Comayagua.

Durante una conferencia de prensa, el edil describió el momento que vive el liberalismo como “una coyuntura compleja” y cuestionó el rumbo ideológico del partido, asegurando que “ha perdido su identidad”.

“El Partido Liberal se ha convertido en un arcoíris de colores. No todos tenemos pedigrí liberal; yo sí lo tengo, soy nieto de un exalcalde e hijo de una familia liberal”, puntualizó.

Cruz hizo entrega de su carta de retiro al abogado Miguel Duro, y señaló que su decisión responde al respeto hacia su equipo de trabajo, a la militancia y a los habitantes de Siguatepeque, luego de constatar que el grupo legislativo “no funcionó como un verdadero equipo”.

“No es sano participar en una fórmula donde un candidato es manipulado o sustituido por personas que no pertenecen a la historia del liberalismo”, manifestó.

En sus declaraciones, acusó a ciertos sectores internos de “secuestrar” la candidatura propietaria encabezada por Emilio Cruz, con quien mantiene discrepancias desde meses atrás.

“Mi candidato está secuestrado por segundas, terceras y cuartas personas. No tiene libertad para decidir”, denunció el jefe edilicio, al tiempo que remarcó que su salida del proceso electoral es definitiva y que concentrará sus esfuerzos en culminar su gestión municipal.

“Me aparto por higiene mental y política. La tranquilidad no tiene precio. No se puede avanzar tres pasos y retroceder dos por culpa de divisiones internas”, afirmó.

También dejó claro que su resolución no responde a cálculos políticos ni ambiciones personales. “Prefiero seguir sirviendo desde mi municipio antes que prestarme a una fórmula controlada por intereses ajenos al Partido Liberal”, concluyó.

