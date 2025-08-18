Agente de Bryan Róchez desmiente a Reinaldo Rueda

Tegucigalpa, Honduras.

"No sé qué pasó, he perdido todo contacto con él, cambió de teléfono y no me responde, es un jugador que estaba con nosotros, pero hubo un punto de quiebre", comentó en el programa Cinco Deportivo.

Reinaldo Rueda se refirió al caso de Bryan Róchez , uno de los atacantes que recientemente cambió de club y que no ha estado en las convocatorias de los últimos juegos de la H.

El timonel de la Bicolor ha expresado la preocupación ante las poca actividad de los referentes en la zona baja, pero la ofensiva se vuelve también un talón de aquiles.

A las puertas de iniciar el proceso decisivo al Mundial 2026 , el panorama para el técnico Reinaldo Rueda se ha complicado en la zona defensiva y ofensiva.

El seleccionador también detalló que la suplencia ha generado cierta incomodidad en los jugadores que no han sumado minutos en la H.

"Ese es el bendito problema, los legionarios no les gusta que el local juegue sobre él, aquí hay mucho clasismo; todos salimos de la Liga Nacional, damos un pasito acá y ya miramos a los demás por debajo del hombro. Ojalá se resuelva porque Bryan es súper querido en la Selección, ha hecho gol contra El Salvador, México y Ecuador".

Tras la declaraciones de Reinaldo Rueda, la agencia PSP Soccer Agency que representa a Bryan Róchez ha salido al paso y se ha expresado por medio de sus redes sociales destacando cuatro puntos.

1) El jugador no ha cambiado su número de teléfono.

2) Ni el jugador, ni nuestra agencia ha recibido ningún mensaje de parte del cuerpo técnico o la directiva de la Federación solicitando hablar con el mimo;

3) Los que conocen a Bryan saben que su personalidad no es egocentrista, ni clasista, ni racista, y no subvalora a nadie, ni a sus compañeros, su adorada H y seguidores;

4) Nunca a tenido ningún problema personal o laboral con el preparador nacional actual o todos los pasados, y siempre ha respetado las decisiones de esto. Su enfoque está ahora mismo en debutar con su nuevo club Leixoes SC lo antes posible, anotar goles y si las cosas se dan que lo convoquen a la H. En fin seguir dando lo mejor de sí mismo que es lo único que el puede controlar. Este será nuestro último comentario con respecto a este lamentable incidente.