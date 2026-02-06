  1. Inicio
Honduras presionada: Guyana triunfa en su debut en el Premundial Sub-17

La Selección de Guyana se estrenó con un triunfo frente a Bermudas y le mete presión a Honduras en el grupo del Premundial Sub-17.

  06 de febrero de 2026
  • Franklin Martínez
Guyana le ganó a Bermudas en su debut del Premundial Sub-17 y Honduras contra las cuerdas.
San Pedro Sula, Honduras.

Arrancó este viernes la actividad del Grupo H del Premundial Sub-17 de la Concacaf y la ciudad de San Pedro Sula es una de las sedes en la búsqueda de los boletos al Mundial de Qatar 2026.

La Selección de Guyana derrotó por 1-0 a su similar de Bermudas en el primer duelo de la triangular donde también participa Honduras y de la cual Surinam no se presentó debido a problemas internos.

Matthew Steward anotó el único gol al minuto 66 del encuentro desarrollado en el estadio Morazán de la zona industrial de la nación centroamericana.

Con este debut, Guyana lidera el grupo H con 3 puntos, Bermudas sin nada y Honduras todavía no debuta. Su duelo inaugural sería este mismo viernes 6 de febrero ante Surinam, pero quedó cancelado.

La Bicolor, que es dirigida por el técnico Merling Paz, tendrá su estreno el domingo 8 de febrero desde las 7 de la noche en el estadio Morazán en la fecha 2 del grupo H.

Su rival es Guyana, quien también cerrará su participación en la triangular donde tratará de sellar su boleto histórico al Mundial de Qatar a finales del 2026.

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo H del Premundial Sub-17 de la Concacaf.

Honduras tendrá su cierre en el evento frente a Bermudas el miércoles 11 de febrero desde las 7 de la noche en el estadio Morazán. Si saca el mejor de los resultados ante Guyana irá por la celebración y el pase a la justa mundialista.

Concacaf otorga 8 boletos directos al Mundial de Qatar 2026 y en estos días se están desarrollando las actividades en los otros grupos y sedes asignados.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.


