Honduras presionada: Guyana triunfa en su debut en el Premundial Sub-17

San Pedro Sula, Honduras.

Arrancó este viernes la actividad del Grupo H del Premundial Sub-17 de la Concacaf y la ciudad de San Pedro Sula es una de las sedes en la búsqueda de los boletos al Mundial de Qatar 2026.

La Selección de Guyana derrotó por 1-0 a su similar de Bermudas en el primer duelo de la triangular donde también participa Honduras y de la cual Surinam no se presentó debido a problemas internos.

Matthew Steward anotó el único gol al minuto 66 del encuentro desarrollado en el estadio Morazán de la zona industrial de la nación centroamericana.

Con este debut, Guyana lidera el grupo H con 3 puntos, Bermudas sin nada y Honduras todavía no debuta. Su duelo inaugural sería este mismo viernes 6 de febrero ante Surinam, pero quedó cancelado.