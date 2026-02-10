Magisterio exige respeto a derechos laborales y diálogo con Educación

Tegucigalpa, Honduras

La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) se pronunció sobre diversas situaciones que, según la organización, están impactando negativamente a los maestros en el país.

El sector magisterial exigió a Arely Argueta, ministra de Educación , el respeto a los derechos laborales y salariales de los docentes, al tiempo que la instó a entablar un diálogo para abordar las problemáticas que afectan al sistema educativo.

Uno de los principales reclamos es la garantía del pago completo y oportuno de los salarios, sin excepciones ni retrasos injustificados. La FOMH recordó que este es un derecho laboral fundamental establecido en el Estatuto del Docente Hondureño.

“Estamos exigiendo a las nuevas autoridades educativas que se respeten los calendarios de pago de los docentes; no podemos tener retrasos de más de 15 días. Recordemos que los profesores somos asalariados, trabajadores que desempeñamos nuestra función para obtener un salario relativamente digno”, expresó Fanny Erazo, titular de la federación.

Otro de los puntos planteados por el gremio es la participación del magisterio en los procesos educativos que impulse la Secretaría de Educación, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a establecer espacios de diálogo.

En ese sentido, la FOMH solicitó un “espacio de diálogo sincero, directo y respetuoso entre el Gobierno y las organizaciones magisteriales, con una agenda clara y compromisos verificables en beneficio de la educación”.

“Estamos exigiendo que las autoridades se sienten con el gremio; no se puede administrar un sistema educativo sin la opinión del magisterio, que somos quienes estamos en las aulas y conocemos la realidad de la niñez y sus familias”, apuntó la docente.

Asimismo, el gremio demandó que se agilicen de inmediato los nombramientos del personal docente, con estricto apego a la ley y su reglamento, garantizando procesos transparentes y el respeto a los mecanismos legalmente establecidos.