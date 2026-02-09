Defensores de Honduras destacan visita de Asfura a Trump y exigen justicia

Tegucigalpa, Honduras.

La organización Defensores de Honduras destacó este lunes como un hecho sin precedentes la reciente visita del presidente Nasry J. Asfura Zablah a la residencia privada del mandatario estadounidense Donald J. Trump, realizada el sábado 7 de febrero, a pocos días de haber asumido el cargo. En un pronunciamiento dirigido a la comunidad nacional e internacional, la organización calificó el encuentro como un hito diplomático, al considerar que representa un reconocimiento al peso estratégico del nuevo gobierno hondureño en la agenda bilateral con Estados Unidos. Defensores de Honduras señaló que el acercamiento genera altas expectativas en la población, particularmente entre la diáspora hondureña, que enfrenta un contexto de políticas migratorias más estrictas. En ese sentido, expresó que los temas abordados durante la reunión —entre ellos inversión, Estatus de Protección Temporal (TPS), seguridad, combate al narcotráfico y control de pandillas— deben traducirse en resultados concretos, priorizando la dignidad de los migrantes y el desarrollo económico del país.

Asimismo, la organización hizo un llamado directo al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, al considerar que ambas instituciones mantienen una deuda pendiente con la ciudadanía frente a hechos ocurridos durante la administración anterior. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse En el comunicado, Defensores de Honduras exigió investigaciones y sanciones contra presuntos actos que calificó como atentados contra la democracia, corrupción en el manejo de fondos públicos, resistencia ilegal a la entrega del poder y el uso de estructuras para generar temor y alterar el orden constitucional.