"La sociedad más que nunca necesita buenos periodistas, dispuestos a contar la realidad"

Con más de tres décadas de experiencia, el periodista y docente universitario René Orlando Gavarrete se ha convertido en un referente de esta profesión en la zona norte del país, en especial para las nuevas generaciones que se forman en la Máxima casa de estudios, donde labora desde hace diez años, transmitiendo no solo sus conocimientos, sino también sus valores, su pasión y su visión de un periodismo íntegro, humano y al servicio de la sociedad.

Gavarrete conversó con Diario LA PRENSA, medio donde dio sus primeros pasos, con motivo del Día del Periodista, destacando el papel fundamental que juega el periodismo en la democracia, la preocupación por los crecientes ataques a la libertad de expresión y la responsabilidad que tienen los periodistas de la vieja guardia para guiar a las nuevas generaciones.

¿Qué lo motivó a estudiar periodismo?

El compromiso social. Estudié magisterio en el nivel medio en la escuela normal de Santa Bárbara, como los maestros asumimos el rol de líderes de opinión en las comunidades, hay mucha conciencia de la realidad, también mucho pensamiento crítico, mucha lectura y ese fue el factor que me inquietó por el periodismo.

Además, creí que a través de la comunicación se podía tener mucha incidencia en la vida comunal. Tuve participación en la radio de Trinidad -Santa Bárbara- y me di cuenta de la importancia de la radio en esa comunidad, cómo una transmisión, la difusión de un hecho, podía conectar e incidir tanto en el presente y el futuro del municipio. Ese fue el factor que hizo que me apasionara por la comunicación y el periodismo en particular, no lo dudé y decidí estudiar comunicación al año de haber egresado de la escuela normal como maestro de educación primaria.

¿Dónde nació?

Nací en San Pedro Sula, pero con orígenes compartidos con Trinidad, Santa Bárbara, porque ese es el hogar de mi familia materna. Todo periodo de vacaciones que tuve lo pasé allá, Trinidad siempre tendrá un lugar en mi corazón, y San Pedro Sula, donde nací y en donde he vivido toda una vida. Un municipio entrañable.

¿Cuándo egresó de periodismo y cómo fueron esos primeros años de labor periodística?

Egresé en 1994 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), como en la segunda promoción de Periodismo. Fueron años interesantes, tuve la oportunidad de comenzar a laborar mientras estudiaba. Diario La Prensa me abrió esa oportunidad. Tuve diferentes funciones que me ayudaron a vincularme con nombres, funcionarios del país, escuchaba mucha radio porque mi primer trabajo fue como monitor de comunicaciones y pasaba escuchando mucho las cadenas nacionales, tratando de suplir en algunas actividades la labor de los redactores.

Posteriormente tuve la oportunidad de ejercer otras funciones, entre ellas la más apasionante de todas fue reportero redactor. También fui editor financiero, editor de suplementos y ediciones especiales. Así como jefe regional de Redacción de Diario El Heraldo.

¿Cómo se convirtió en docente de la carrera de Periodismo?

Hubo un momento en la carrera, en la cual había fallecido un extraordinario docente y exdirector de La Prensa, el licenciado Nelson Fernández, y había una clase, asociadas al núcleo periodístico. Me invitaron en la condición de profesor emergente a impartir una clase en particular, en aquel momento Periodismo Interpretativo, hoy tiene otro nombre. Llegué por un periodo, con mucha ilusión, sentido de la responsabilidad, teniendo la conciencia de que podía retribuir un poco a la casa de estudios que me formó.

¿Cómo describiría el periodismo de su época como reportero en comparación con el actual?

Considero que hay una cualidad que ojalá no se vaya diluyendo y es la importancia de la constatación. Como no había tanta información disponible en dispositivos electrónicos, casi todo dependía de la constatación periodística, había un contacto extraordinario con las fuentes de información, no había oportunidad de conocer una realidad más que visitando el sitio del acontecimiento.

Considero que esa fase de constatación permitió la formación de grandes reporteros. Es una cualidad del periodismo de ese momento, debemos continuar reporteando por supuesto, pero también valoramos todos los elementos que ahora tenemos para tener acceso a otro tipo de fuentes, como las documentales, que muchas veces no las encontrábamos en el lugar del acontecimiento. Todas se complementan, se concatenan y con esa diversidad de fuentes podemos construir productos periodísticos sólidos y consistentes.

Con la tecnología actual una persona puede tomar una fotografía o video con su celular y se convierte en noticia, ¿Considera que hoy en día cualquiera puede ser periodista como algunos aseguran?

No, el periodismo tiene fundamentos, técnicas y hay que ser un estudioso. Para hacer que una persona comprenda una realidad, el periodista debe comprenderla primero. Yo diferencio esa acción de la simple acción de tomar una fotografía, un dato y enviarlo.

Creo que las personas que lo hacen tienen el derecho de hacerlo, lo que ejercen es una función informativa, un derecho humano consignado en todas las declaraciones de libertad de prensa y expresión, pero es una acción reactiva y emergente, no periodística, por eso tengo mis reservas y casi nunca utilizo como un concepto válido aquello del periodismo ciudadano. Puedo hablar del informante ciudadano, pero tengo mucho respeto por el concepto de periodista.

¿Cuál ha sido el mayor cambio que ha visto en el periodismo con estas herramientas digitales y como influyen las redes sociales?

Yo creo que el cambio es positivo, porque significa democratización de la información. Si dos o tres periodistas querían formar un medio de comunicación hace una década o dos tenían que comprar un terreno, tener un edificio e importar sistemas de transmisión, pero ahora hay medios emblemáticos en el espacio digital que lo hacen en un espacio de 40 o 50 metros cuadrados y funciona, siempre que la calidad de su contenido sea bueno.

Otro factor que me parece relevante es la enorme posibilidad de opciones que tienen los usuarios, las audiencias. Tenemos muchos medios mediante los que nos podemos informar, pero esa acción nos lleva a replantearnos los criterios sobre por qué medio debemos informarnos, nos obliga a afinar mucho más nuestro criterio y nuestras valoraciones para escoger nuestro medio de comunicación, que lo diferencio del sitio que se aloja en el espacio digital y que difunde datos y en teoría noticias.

Para mí un medio de comunicación tiene que tener una estructura, no física, sino un ideario, una filosofía, un manual de estilo y un código ético que es indispensable. Y, ahora, deben incluir códigos de autorregulación ante las estratagemas del sector oficial, las acciones de muchísimos desinformadores y la necesidad de las audiencias de ser educadas en el consumo de productos periodísticos.

Con toda esa desinformación en redes sociales, el uso de Inteligencia Artificial y deterioro de algunas garantías, ¿Cómo ve el panorama para la nueva generación de periodistas?

Competimos contra informantes ligeros, pero la principal es la falta de educación de las audiencias, de llamar a cualquier ente, medio y de considerar noticia a cualquier conjunto de letras plasmadas a la ligera. Creo que ese es el reto que tenemos los periodistas.

Pero también es una oportunidad, porque ese exceso de información errónea y de desinformación nos indica que la sociedad más que nunca necesita de buenos periodistas, capaces no de brindar el elemento qué, sino capaces de contextualizar la realidad.

¿Cómo describe al periodismo que se ejerce en Honduras? ¿Qué otros retos enfrentan los periodistas?

Considero que el exceso de herramientas que facilitan la difusión del mensaje ha hecho que semánticamente equivoquemos algunos conceptos. Algunos dicen que es más fácil ejercer el periodismo, creo que es más fácil realizar emisiones periodísticas, pero ejercer el periodismo no es más fácil, siempre tenemos que aprender a estructurar los mensajes, desde aprender a colocar una coma o pronunciar una palabra.

Siento que la tecnología facilita, pero la profundidad de la formación periodística y responsabilidad en la difusión del mensaje no son tareas fáciles. El producto periodístico que consumimos forma en nosotros una visión de la realidad, la puede deformar y genera una conciencia sobre la cual nos vamos a plantear nuestro rol como ciudadanos.

¿Cómo estamos en materia de libertad de expresión?

Bueno, los indicadores nos ubican en una posición bastante comprometida. Como decían los españoles, en los peldaños últimos y muy cerca del fin de la escalera. Estamos arriba de las posiciones 150, creo que en la última en el 158 en el índice de Reporteros sin Fronteras. Igual no nos va bien en los índices de la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y lo más importante, en la percepción de la libertad de prensa no nos sentimos satisfechos.

Pienso que no tenemos en este momento un cierre brutal, pero no es un estado tampoco saludable. Tenemos mucha impunidad, investigaciones pendientes en el 96% de los casos de comunicadores asesinados en Honduras. Este año ha sido muy activo en agresiones contra la libertad de expresión.

Soy un abanderado de la secretividad de la fuente, ese principio que aprendimos desde 1974 con el Watergate, con aquello que derrocó al presidente Nixon y ese principio estuvo a punto de ser violentado. Es más, con la intención en alguna medida fue violentado. Luego hemos tenido algunos colegas que han sido querellados por difundir información que las autoridades consideran que no es correcta.

Creo que esto se puede solucionar con proceso de réplica y no instancias judiciales, considerando que todavía tenemos en el código penal hondureño los delitos contra el honor en el fuero penal y no en el civil. Creo que las autoridades tienen todo el derecho de manifestar su punto de vista y contrarrestar cualquier postura periodística con documentos, con información y con argumentos, pero las posturas intimidatorias, el tono de los comunicados, no es una condición saludable para la libertad de prensa y libertad de expresión.

En la vida reporteril no esperamos que los policías o guardaespaldas nos traten de una manera muy considerada, pero si en algunos momentos hemos visto abusos por parte de entes policiales contra los periodistas de la línea de fuego, los que tiene que estar ahí, los que nos representan informando lo que pasa.

Considerando este contexto un tanto hostil y de múltiples retos, ¿Qué mensaje le envía a la nueva generación de periodistas que ya ejerce y la que está en proceso de formación?

Que tienen un compromiso con el país, que los hondureños somos buenos, tenemos un país precioso, maravilloso, desafortunadamente víctimas de decisiones desacertadas, del aprovechamiento de las esferas públicas y que tenemos que estar con la sociedad y con todo aquello que limite nuestro desarrollo, progreso y el bienestar de nuestros compatriotas.

El periodismo es una carrera que representa el ejercicio de un bien público que es la información y que no es una profesión o disciplina en la cual nos representamos a nosotros mismo, sino a una cantidad de personas que ven en nosotros unos portavoces de las carencias, las limitaciones y aspiraciones que las personas tienen. Que vean el periodismo con responsabilidad y no olviden la misión para la cual fueron formados. Que no traicionen al país, a la universidad, a sus familias y que no se traicionen a sí mismos.