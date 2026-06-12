Portugal llega al Mundial 2026 envuelto en un escándalo amoroso

Mientras el equipo dirigido por Roberto Martínez concentra todos sus esfuerzos en la competencia, uno de los compañeros de Cristiano Ronaldo se convirtió en noticia por asuntos ajenos a las canchas. Se trata del defensor Rúben Dias, quien volvió a ser relacionado con su expareja en medio de rumores que han generado revuelo en la prensa internacional.