Portugal llega al Mundial 2026 envuelto en un escándalo amoroso

La selección de Portugal afina los últimos detalles para afrontar la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos. Sin embargo, una de sus principales figuras se ha visto envuelta en una controversia que ha acaparado la atención de los medios en los días previos al inicio del torneo.
El combinado luso emprendió este viernes su viaje desde Lisboa con destino a territorio estadounidense, donde buscará ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial. Su estreno está programado para la próxima semana frente a RD Congo, en un Grupo K que también integran Uzbekistán y Colombia.
Mientras el equipo dirigido por Roberto Martínez concentra todos sus esfuerzos en la competencia, uno de los compañeros de Cristiano Ronaldo se convirtió en noticia por asuntos ajenos a las canchas. Se trata del defensor Rúben Dias, quien volvió a ser relacionado con su expareja en medio de rumores que han generado revuelo en la prensa internacional.
El zaguero del Manchester City y la reconocida presentadora de televisión Maya Jama pusieron fin a su relación de 18 meses durante el pasado mes de mayo, luego de atravesar diferencias que los llevaron a tomar caminos separados. La ruptura quedó evidenciada cuando ambos eliminaron de sus redes sociales las fotografías que compartían juntos, aunque recientes versiones apuntan a un posible acercamiento entre ambos.
La prensa apuntó que Dias rompió con la comunicadora británica por presunta infidelidad, unas acusasiones que el propio jugador desmintió a través de un comunicado publicado desde su cuenta de Instagram.
"Cuando mi abuelo de 85 años me pregunta si le he sido infiel porque lo ha visto repetidamente en las noticias, tengo que plantarme. Es inaceptable. Maya y yo siempre hemos tenido una relación basada en el respeto mutuo. Nunca se ha cruzado ningún límite de ese tipo", aseguraba el portugués.
"Una mentira repetida con frecuencia no tiene por qué llegar a ser verdad, y por eso quiero aclarar que no he sido infiel, ni he sentido jamás la tentación de serlo. Maya merece todo el respeto del mundo", afirmaba.
Dias no reveló las razones de su mediática ruptura con la presentadora, pero deja claro que no fue por infidelidad. Pese a sus declaraciones, The Sun siguió muy de cerca la separación y brindó nuevos detalles.
La citada fuente asegura quel central de 29 años habría retomado el contacto con su antigua pareja, la actriz portuguesa Daniela Melchior, reconocida por sus participaciones en películas como 'El Escuadrón Suicida' y 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'. Esto habría desencadenado su divorcio con Maya Jama.
Las versiones surgieron luego de que ambos comenzaran a intercambiar 'likes' en redes sociales. Además, Daniela estuvo presente en un amistoso de Portugal y fue vista siguiendo atentamente el partido que disputó Dias.
Los rumores crecieron porque la actriz y el futbolista ya habían sido relacionados sentimentalmente en 2024. Incluso fueron vistos juntos durante unas vacaciones en Ibiza, aunque nunca confirmaron públicamente un noviazgo.
La situación tomó más relevancia porque todo ocurre apenas unos días después de que se conociera la ruptura entre Dias y Maya Jama. La conductora publicó un mensaje que muchos interpretaron como una referencia al final de la relación.
"Soy de las que lo dan todo o nada. No tengo citas casuales. Si se acaba, se acaba", escribió la presentadora, que también trabaja como modelo y cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram.
Tras la separación, varios usuarios detectaron que el zaguero comenzó a interactuar nuevamente con Daniela Melchior. No obstante, negó versiones de una supuestaa traición y pidió respeto por la situación personal que atraviesa.
"Los motivos de nuestra ruptura son privados y nos pertenecen a ambos. Lo hemos afrontado de una manera muy madura. No siempre es necesario que alguien traicione al otro para que una relación termine", sentenció Dias.
En medio de toda esa polémica, el defensor solo intenta concentrarse con la selección y disputar la Copa del Mundo. Portugal es un de las favoritas para ganar el título.