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Luis Ángel "El Flaco" y Conjunto Primavera protagonizan tremenda fiesta romántica

Los artistas mexicanos brindaron un especial concierto en San Pedro Sula, donde centenares de personas asistieron para marcar una noche inolvidable junto a sus seres queridos.

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 13:56 -
  • Marisol Soto
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La noche del 11 de junio, Expocentro se convirtió en el epicentro de la música regional mexicana con la presentación de Luis Ángel “El Flaco” y Conjunto Primavera, en uno de los conciertos más esperados de la Feria Juniana 2026.

 Fotos: Moisés Valenzuela
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Desde antes del inicio del espectáculo, el ambiente festivo ya se hacía sentir en los alrededores del recinto, donde los asistentes llegaban con entusiasmo para asegurar un buen lugar.
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La moda vaquera predominó entre el público. Sombreros, botas y camisas de estilo ranchero aportaron un toque auténtico que complementó perfectamente la temática musical de la noche.
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A las 10:00 de la noche comenzó oficialmente el espectáculo con la salida al escenario de Luis Ángel “El Flaco”, quien fue recibido entre aplausos y gritos de emoción.
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Desde sus primeras interpretaciones, el cantante logró conectar con el público, que no dudó en acompañarlo cantando cada una de sus canciones.
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Además de sus éxitos más conocidos, El Flaco sorprendió a los asistentes al incluir versiones de populares temas mexicanos que despertaron la nostalgia de muchos presentes.
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Durante su presentación, rindió tributo a reconocidas figuras como Marco Antonio Solís, Grupo Firme, Juan Gabriel y Vicente Fernández, entre otros íconos de la música mexicana.
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Más tarde, Conjunto Primavera tomó el escenario para interpretar una selección de canciones que han marcado su extensa carrera artística.
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Las melodías sirvieron de escenario perfecto para que muchas personas compartieran momentos especiales mientras sonaban canciones que han trascendido generaciones.
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Uno de los instantes más memorables ocurrió cuando un joven logró subir al escenario para cantar junto a los artistas, provocando la emoción de todos los asistentes.
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Las parejas se adueñaron de la pista improvisada durante gran parte de la noche, disfrutando de cada tema romántico entre abrazos y pasos de baile.
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Cerca de las 2:00 de la mañana concluyó el concierto, dejando una grata impresión entre los asistentes y consolidándose como uno de los eventos más destacados de la Feria Juniana 2026.
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