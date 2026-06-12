Luis Ángel "El Flaco" y Conjunto Primavera protagonizan tremenda fiesta romántica

La noche del 11 de junio, Expocentro se convirtió en el epicentro de la música regional mexicana con la presentación de Luis Ángel “El Flaco” y Conjunto Primavera, en uno de los conciertos más esperados de la Feria Juniana 2026.
Desde antes del inicio del espectáculo, el ambiente festivo ya se hacía sentir en los alrededores del recinto, donde los asistentes llegaban con entusiasmo para asegurar un buen lugar.
La moda vaquera predominó entre el público. Sombreros, botas y camisas de estilo ranchero aportaron un toque auténtico que complementó perfectamente la temática musical de la noche.
A las 10:00 de la noche comenzó oficialmente el espectáculo con la salida al escenario de Luis Ángel “El Flaco”, quien fue recibido entre aplausos y gritos de emoción.
Desde sus primeras interpretaciones, el cantante logró conectar con el público, que no dudó en acompañarlo cantando cada una de sus canciones.
Además de sus éxitos más conocidos, El Flaco sorprendió a los asistentes al incluir versiones de populares temas mexicanos que despertaron la nostalgia de muchos presentes.
Durante su presentación, rindió tributo a reconocidas figuras como Marco Antonio Solís, Grupo Firme, Juan Gabriel y Vicente Fernández, entre otros íconos de la música mexicana.
Más tarde, Conjunto Primavera tomó el escenario para interpretar una selección de canciones que han marcado su extensa carrera artística.
Las melodías sirvieron de escenario perfecto para que muchas personas compartieran momentos especiales mientras sonaban canciones que han trascendido generaciones.
Uno de los instantes más memorables ocurrió cuando un joven logró subir al escenario para cantar junto a los artistas, provocando la emoción de todos los asistentes.
Las parejas se adueñaron de la pista improvisada durante gran parte de la noche, disfrutando de cada tema romántico entre abrazos y pasos de baile.
Cerca de las 2:00 de la mañana concluyó el concierto, dejando una grata impresión entre los asistentes y consolidándose como uno de los eventos más destacados de la Feria Juniana 2026.