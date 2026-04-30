Identifican al sospechoso del asesinato de Gloria Alemán en Trujillo

Una mujer perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en la noche del pasado martes 28, alrededor de las 8:25 p.m., en la aldea Panamá, ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
Las autoridades identificaron a la víctima como Gloria Daritza Alemán Mejía, quien fue atacada por desconocidos en circunstancias que aún están bajo investigación.
El subcomisionado de Policía, Carlos Eduardo Rojas, quien dirige la Policía Nacional en Trujillo, Colón, informó que el crimen estaría vinculado a conflictos personales, “La muerte se dio a razón de enemistades personales”, aclaró.
Luego de reportarse el suceso, agentes policiales comenzaron con las diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido.
“Ya tenemos identificada a la persona que ejecutó el hecho y la Policía Nacional en conjunto con otros organismos de inteligencia realizan las acciones para ubicar y ejecutar la captura”, comentó Rojas.
El subcomisionado, aseguró que el presunto responsable ya ha sido identificado por las autoridades y se espera que en breve se logre su captura, con el fin de que el caso no quede en la impunidad.
Informes preliminares indicaron que Gloria Alemán fue atacada cuando salía de una pulpería en la aldea Panamá de Trujillo. “Sí, estaba ella partiendo de una pulpería, pasó a un individuo, sin mediar palabras, pues le disparó y le quitó la vida”, detalla el informe preliminar.
Las autoridades realizan las indagaciones pertinentes para esclarecer los motivos que llevaron al agresor a utilizar un arma de fuego y causar la muerte de Gloria Daritza Alemán Mejía.