Identifican al sospechoso del asesinato de Gloria Alemán en Trujillo

Trujillo, Honduras

Una mujer perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en la noche del pasado martes 28, alrededor de las 8:25 p.m., en la aldea Panamá, ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Las autoridades identificaron a la víctima como Gloria Daritza Alemán Mejía, quien fue atacada por desconocidos en circunstancias que aún están bajo investigación.

El subcomisionado de Policía, Carlos Eduardo Rojas, quien dirige la Policía Nacional en Trujillo, Colón, informó que el crimen estaría vinculado a conflictos personales, “La muerte se dio a razón de enemistades personales”, aclaró.