Menor muere en fatal accidente de motocicleta en Lempira

El menor, identificado como Carlos Hernández, se conducía en motocicleta cuando presuntamente intentó rebasar un tráiler en el sector de Belén, en el departamento de Lempira

Tras el impacto, personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.
Lempira, Honduras.

Un menor de edad perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el sector de Belén, en el departamento de Lempira, hecho que ha causado consternación entre los pobladores de la zona.

La víctima fue identificada como Carlos Hernández, quien, según información preliminar, se conducía a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el fatal percance.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría intentado rebasar un tráiler en la vía, lo que presuntamente provocó el accidente. Tras el impacto, personas que se encontraban cerca del lugar intentaron auxiliarlo; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Al sitio llegaron autoridades policiales para realizar el reconocimiento del cuerpo y acordonar la zona, mientras se desarrollan las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el trágico suceso.

