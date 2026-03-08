Menor muere en fatal accidente de motocicleta en Lempira

Lempira, Honduras.

Un menor de edad perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el sector de Belén, en el departamento de Lempira, hecho que ha causado consternación entre los pobladores de la zona.

La víctima fue identificada como Carlos Hernández, quien, según información preliminar, se conducía a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el fatal percance.