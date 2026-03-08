Muere piloto al desplomarse avioneta de fumigación en La Lima

La Lima

Una tragedia aérea se registró la mañana de este domingo en la zona norte de Honduras. Un hombre perdió la vida luego de que la avioneta en la que se transportaba cayera en un sector de la aldea Cruz de Valencia, en el municipio de La Lima.

La víctima fue identificada como Manuel Guerrero, quien se desempeñaba como el piloto de la aeronave al momento del fatal percance.

Según los primeros informes, la avioneta siniestrada se dedicaba a labores de fumigación en las plantaciones agrícolas del sector.

De momento, las causas del accidente aún no han sido establecidas. Al lugar se desplazaron elementos del Cuerpo de Bomberos para inspeccionar el área del accidente, encontrando ya sin vida a Guerrero.

Se espera que en los próximos minutos las autoridades proporcionen más detalles del suceso.