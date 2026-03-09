  1. Inicio
  2. · Mundo

Nombramiento de Mojtaba Jameneí en Irán impulsa alza del petróleo y gas

Los países del G7 mostraron este lunes su disposición a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados de hidrocarburos

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 13:59 -
  • Agencia EFE
Nombramiento de Mojtaba Jameneí en Irán impulsa alza del petróleo y gas

Crisis económica Global.

 Foto: Agencia Efe
Irán, ​​​Israel

El nombramiento del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, interpretado como un desafío a Estados Unidos, y la ausencia de señales de un rápido fin de la guerra llevaron este lunes a nuevas subidas del precio de petróleo y gas y el consiguiente temor a una crisis económica global.

En el décimo día de la guerra desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán continuaron los bombardeos israelíes contra Teherán y otras zonas del país, mientras que el régimen de los ayatolás siguió lanzando misiles y ataques con drones hacia varios países de la zona.

Suben a 486 los muertos y 600,000 los desplazados en Líbano

Uno de ellos fue interceptado sobre territorio turco por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN, con el riesgo de expansión de un conflicto que también ha llevado ya a varios países europeos a enviar barcos y defensas antimisiles a Chipre.

Esto es lo último del conflicto en Oriente Medio.

El nombramiento de Mojtaba Jameneí; Irán envía un mensaje de resistencia

La Guardia Revolucionaria expresó este lunes su obediencia a Mojtaba Jameneí, así como otras autoridades políticas, parlamentarias y militares, en desafío a EE UU, cuyo presidente, Donald Trump, afirmó el domingo que el nuevo líder supremo "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración.

Tras conocerse el nombre de Mojtaba Jameneí, Trump calificó de "grave error" la elección.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este lunes el apoyo ”inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, Ali Jameneí, en el liderazgo del país, tras la muerte de este en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sigue creciendo el número de muertos

El Comando Central de EE UU (CENTCOM) informó este domingo (hora de Estados Unidos) del fallecimiento de un soldado en Kuwait, con lo que suman ocho militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra.

Mientras, al menos 1,332 personas han muerto en Irán, según el embajador iraní ante la ONU, y 486 en Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. En territorio israelí se ha informado de diez fallecidos por impactos de misiles iraníes hasta la fecha.

El G7 frena (por ahora) la escalada del precio del crudo

Los países del G7 mostraron este lunes su disposición a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados de hidrocarburos, cuyo precio se ha disparado por la guerra en Oriente Medio, y eso incluye la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

Israel ataca el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní

Las bolsas europeas cerraron este lunes con pérdidas moderadas, inferiores al 1%, después de que se aliviara la subida del precio del petróleo y del gas tras los ataques a refinerías en Irán y Baréin.

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, y los líderes de 13 países de Oriente Medio abordaron este lunes cómo mitigar el impacto de los ataques a infraestructuras energéticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz en la seguridad energética mundial, mientras insistieron en la vía diplomática para resolver el conflicto en Irán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias