Nombramiento de Mojtaba Jameneí en Irán impulsa alza del petróleo y gas

Irán, ​​​Israel

El nombramiento del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, interpretado como un desafío a Estados Unidos, y la ausencia de señales de un rápido fin de la guerra llevaron este lunes a nuevas subidas del precio de petróleo y gas y el consiguiente temor a una crisis económica global. En el décimo día de la guerra desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán continuaron los bombardeos israelíes contra Teherán y otras zonas del país, mientras que el régimen de los ayatolás siguió lanzando misiles y ataques con drones hacia varios países de la zona.

Uno de ellos fue interceptado sobre territorio turco por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN, con el riesgo de expansión de un conflicto que también ha llevado ya a varios países europeos a enviar barcos y defensas antimisiles a Chipre. Esto es lo último del conflicto en Oriente Medio.

El nombramiento de Mojtaba Jameneí; Irán envía un mensaje de resistencia

La Guardia Revolucionaria expresó este lunes su obediencia a Mojtaba Jameneí, así como otras autoridades políticas, parlamentarias y militares, en desafío a EE UU, cuyo presidente, Donald Trump, afirmó el domingo que el nuevo líder supremo "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración. Tras conocerse el nombre de Mojtaba Jameneí, Trump calificó de "grave error" la elección. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este lunes el apoyo ”inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, Ali Jameneí, en el liderazgo del país, tras la muerte de este en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sigue creciendo el número de muertos

El Comando Central de EE UU (CENTCOM) informó este domingo (hora de Estados Unidos) del fallecimiento de un soldado en Kuwait, con lo que suman ocho militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra. Mientras, al menos 1,332 personas han muerto en Irán, según el embajador iraní ante la ONU, y 486 en Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. En territorio israelí se ha informado de diez fallecidos por impactos de misiles iraníes hasta la fecha.

El G7 frena (por ahora) la escalada del precio del crudo

Los países del G7 mostraron este lunes su disposición a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados de hidrocarburos, cuyo precio se ha disparado por la guerra en Oriente Medio, y eso incluye la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.