EEUU descarta ataques contra la industria energética de Irán

Estados Unidos.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética de Irán, distanciándose de la reciente ofensiva de Israel contra depósitos de combustible en territorio iraní.

En una entrevista con la cadena CNN, Wright fue tajante al desvincular las operaciones estadounidenses de los objetivos energéticos de Teherán: "No hay planes de atacar la industria del petróleo, el gas natural o cualquier aspecto de su sector energético. Estos son ataques israelíes", afirmó el secretario, especificando que los objetivos alcanzados por Israel son depósitos locales de combustible.

Respecto al impacto ambiental de los bombardeos, que según testimonios recogidos por CNN están provocando una situación de "asfixia" en la capital iraní, Wright restó importancia a las consecuencias inmediatas.