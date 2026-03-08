Tres muertos en Gaza, entre ellos un niño, por el bombardeo de un dron israelí

Gaza.

Tres personas murieron, entre ellas un niño de 13 años, y varias más resultaron heridas en el ataque perpetrado este domingo por un dron israelí cerca de la Universidad Al Azhar de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, confirmaron a EFE fuentes del hospital Al Shifa.

Según informó a EFE el director del dicho centro, Abu Salmiya, las otras dos personas fallecidas tenían unos 30 años de edad. Los tres, dijo, fueron trasladados al Shifa, el mayor hospital en funcionamiento en el norte de la Franja.

Además, la agencia palestina de noticias Wafa informó de otro fallecido a causa de las heridas sufridas por disparos del Ejército israelí en Beit Lahia, extremo norte del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista palestino Hamás, informó este domingo de que ayer sábado se registró un muerto en el enclave palestino por fuego israelí.