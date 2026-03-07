Israel inicia una nueva ola de bombardeos en Beirut

Jerusalén, Israel.

El Ejército israelí comenzó durante la madrugada de este domingo una nueva ola de bombardeos en el Dahie, los barrio periféricos meridionales de Beirut, la capital libanesa, según hizo saber mediante un comunicado. "Las Fuerzas de Defensa de Israel están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut", recoge la nota castrense sin añadir detalles.

Los ataques se producen apenas unas horas después de la orden de evacuación publicada por el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee. "Advertencia urgente a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, especialmente a quienes aún no han evacuado la zona. Reiteramos: Salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente", alertó el Ejército, movilizando el desplazamiento forzoso de los residentes del Dahie, conocido bastión del grupo chií Hizbulá. La orden de desplazamiento se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos.