Encuentran muerto a Juan Zavala, sacerdote desaparecido en Chiapas

Ciudad de México, México

En un comunicado, la diócesis de Tuxtla Gutiérrez indicó que, de acuerdo a la información recibida por las autoridades c iviles, el cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde , en el municipio de Coapilla.

Juan Manuel Zavala Madrigal, el sacerdote mexicano fue encontrado muerto este lunes en el estado de Chiapas (sur), tras haber sido reportado como desaparecido el domingo, informó la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Asimismo, detalló que las autoridades correspondientes realizan investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del "lamentable hecho" que arrebató la vida de Zavala Madrigal, quien se desempeñaba como vicario en la parroquia San Marcos Evangelista, en la ciudad de Ocotepec.

Por su parte, el ayuntamiento de dicha ciudad confirmó la muerte del sacerdote y señaló que desde la noche de ayer se desplegó un operativo de búsqueda que contó con la intervención de la Fiscalía, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, con el apoyo de Seguridad Pública y Protección Civil de Ocotepec y Coapilla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas también apuntó en sus redes sociales que se ha iniciado una investigación sobre el caso.

“Un grupo multidisciplinario realiza las indagatorias a fin de esclarecer los hechos. En las próximas horas se darán a conocer los avances sobre las investigaciones”, señaló el mensaje.

Hasta el momento la FGE no ha esclarecido el motivo de la muerte del párroco.

La Iglesia católica se ha visto afectada por la ola violencia que azota al país, en octubre de 2024 el sacerdote Marcelo Pérez, también defensor de derechos humanos, fue asesinado en Chiapas.