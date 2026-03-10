Multarán a más de 1,400 candidatos que no presentaron informes de campaña

Tegucigalpa.

Ivonne Ardón, presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), anunció que la institución comenzará el proceso de aplicación de sanciones contra los candidatos que no entregaron sus informes de rendición de cuentas dentro del plazo establecido tras las elecciones primarias y generales. Según explicó la funcionaria, durante el proceso electoral la entidad implementó unidades móviles en distintas zonas del país con el objetivo de facilitar la recepción de los reportes financieros de campaña.

Gracias a este mecanismo, se logró recopilar alrededor de 2,000 informes relacionados con las elecciones primarias. En cuanto al proceso de elecciones generales, Ardón indicó que la institución recibió entre 1,300 y 1,400 informes presentados por los distintos candidatos y actores obligados a rendir cuentas. La titular de la UFTF señaló que ahora inicia una nueva fase que incluye la revisión de la documentación entregada, la corrección de inconsistencias y, en caso de detectarse incumplimientos, la imposición de sanciones económicas.