Multarán a más de 1,400 candidatos que no presentaron informes de campaña

Ivonne Ardón, presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), anunció que la institución comenzará el proceso de aplicación de sanciones contra los candidatos que no entregaron sus informes de rendición de cuentas dentro del plazo establecido tras las elecciones primarias y generales.
Según explicó la funcionaria, durante el proceso electoral la entidad implementó unidades móviles en distintas zonas del país con el objetivo de facilitar la recepción de los reportes financieros de campaña.
Gracias a este mecanismo, se logró recopilar alrededor de 2,000 informes relacionados con las elecciones primarias.
En cuanto al proceso de elecciones generales, Ardón indicó que la institución recibió entre 1,300 y 1,400 informes presentados por los distintos candidatos y actores obligados a rendir cuentas.
La titular de la UFTF señaló que ahora inicia una nueva fase que incluye la revisión de la documentación entregada, la corrección de inconsistencias y, en caso de detectarse incumplimientos, la imposición de sanciones económicas.
También informó que el proceso correspondiente a las elecciones primarias concluyó con la remisión de 1,475 expedientes sancionatorios a la Procuraduría General de la República (PGR), luego de identificarse irregularidades o faltas en la entrega de informes.
No obstante, Ardón señaló que en las elecciones generales participaron menos sujetos obligados, por lo que se estima que la cantidad de procesos sancionatorios será menor.
En relación con las multas, la funcionaria explicó que los candidatos a diputados que incumplieron con la normativa podrían enfrentar sanciones equivalentes a 10 salarios mínimos.
Por su parte, los aspirantes a alcaldías podrían recibir multas de cinco salarios mínimos.
Ardón aclaró que los candidatos presidenciales no serán sancionados, ya que los cinco aspirantes que participaron en las elecciones generales presentaron sus informes de rendición de cuentas dentro del plazo establecido.