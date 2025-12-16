Critican a jueza por elogiar a hondureño condenado en Michigan

Michigan, Estados Unidos.

Una jueza estadounidense en Michigan ha sido objeto de críticas durante los últimos días por decidir que un inmigrante hondureño pase otros dos años en la cárcel y elogiarlo abiertamente. El hondureño Edys Renán Membreño Díaz, quien ha estado en Estados Unidos unas siete veces de manera ilegal, de acuerdo con autoridades migratorias de aquel país, violó a una mujer discapacitada y fue condenado en 2022.

La jueza Judith Levy fue descrita durante el fin de semana por sus elogios "verdaderamente malvados" al hondureño y su "trato deferente". Membreño actualmente cumple una condena en una prisión estatal de Michigan. La jueza se refirió a Membreño Díaz como un “embajador por cumplir con nuestras restricciones migratorias”, y además lo elogió por su “devoción familiar y su disposición a realizar un trabajo que, según afirma, los estadounidenses consideran indeseable”.

Quedaría libre en 2028

Aunque Díaz podría quedar en libertad el 23 de julio de 2028, la Fiscalía federal quiere que el violador cumpla dos años más de prisión por violar la ley migratoria estadounidense.