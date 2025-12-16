Critican a jueza por elogiar a hondureño condenado en Michigan

Una jueza estadounidense en Michigan ha sido objeto de críticas durante los últimos días por decidir que un inmigrante hondureño pase otros dos años en la cárcel y elogiarlo abiertamente.
El hondureño Edys Renán Membreño Díaz, quien ha estado en Estados Unidos unas siete veces de manera ilegal, de acuerdo con autoridades migratorias de aquel país, violó a una mujer discapacitada y fue condenado en 2022.
La jueza Judith Levy fue descrita durante el fin de semana por sus elogios "verdaderamente malvados" al hondureño y su "trato deferente". Membreño actualmente cumple una condena en una prisión estatal de Michigan.
La jueza se refirió a Membreño Díaz como un “embajador por cumplir con nuestras restricciones migratorias”, y además lo elogió por su “devoción familiar y su disposición a realizar un trabajo que, según afirma, los estadounidenses consideran indeseable”.
Quedaría libre en 2028
Aunque Díaz podría quedar en libertad el 23 de julio de 2028, la Fiscalía federal quiere que el violador cumpla dos años más de prisión por violar la ley migratoria estadounidense.
Según documentos judiciales, los fiscales creen que una sentencia de dos años reconocería la gravedad tanto de la entrada ilegal reiterada del violador a los EE. UU. como de su conducta criminal mientras estuvo en el país y serviría como elemento disuasorio para futuras actividades criminales.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que el fallo reflejaba una “depravación indescriptible” por parte del juez.
“La jueza federal de distrito Judith Levy se negó a condenarlo a dos años más por delitos migratorios y calificó a este monstruo como un futuro 'embajador por cumplir con nuestras restricciones migratorias'”, declaró McLaughlin en X , citando un artículo de un periódico de Detroit.
“Esta jueza designada por Obama lo elogió por su devoción familiar y su disposición a realizar un trabajo que, según afirmaba, los estadounidenses consideraban indeseable”, añadió.