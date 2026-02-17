Errores infantiles de Capeluto y "Chapetilla": dos penales a en los primeros segundos

San Pedro Sula, España.

El venezolano Juan Martínez recibió por la banda derecha, el charrúa se durmió en la marca y terminó derribando al sudamericano. El árbitro Marco Ortiz sancionó el penal.

Segundos tenía de comenzar el encuentro entre los catrachos y angelinos cuando se vino una acción infantil por parte del defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto.

La historia comenzó horrible para Real España en su serie contra LAFC en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

Todo esto ocurrió a los 51 segundos del desarrollo del encuentro de ida de la serie entre ambos conjuntos. El delantero franco-gabonés Denis Bouanga no falló en el lanzamiento para el 1-0.

Lejos de conformarse, LAFC fue por más y encontró rápidamente el segundo tanto. Enorme jugada individual de Son Heung-min , quien desbordó con calidad y ayudó a David Martínez para que definiera el 0-2, silenciando momentáneamente el Morazán y complicando aún más la noche para los aurinegros.

El tercero de la noche llegó nuevamente desde el punto penal y terminó de encender las alarmas para el Real España en San Pedro Sula. Son Heung-min asumió la responsabilidad, esperó el movimiento del arquero y definió con categoría para ampliar la ventaja de Los Angeles FC.

El cuarto tanto llegó tras una jugada impecable de Son Heung-min, quien esperó con calma en el área y encontró a Denis Bouanga, que definió sin titubear para establecer el 0-4 ante Real España.

El quinto gol fue tras otra brillante asistencia de Son Heung-min, que encontró a Timothy Tillman dentro del área. Real España se fue al descanso perdiendo 0-5.

Real España le devolverá la vista a LAFC de la MLS el próximo martes 24 de febrero, desde las 9 de la noche en Honduras, en el Banc of California Stadium de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.