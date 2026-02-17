Prestianni rompe el silencio y da su versión tras polémica con Vinicius

Lisboa, Portugal.

Sale al paso. El futbolista argentino Gianluca Prestianni, rompió el silencio este marte y dio su versión tras lo sucedido con Vinicius en el juego entre el Benfica vs Real Madrid por los playoffs de la Champions League.

El jugador del cuadro de Portugal negó haber dirigido “insultos racistas” al delantero brasileño durante el encuentro de ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones entre ambos equipos en Lisboa.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie”, aseguró en un breve comunicado en su cuenta oficial de ‘Instagram’.