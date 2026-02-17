  1. Inicio
  2. · Deportes

Prestianni rompe el silencio y da su versión tras polémica con Vinicius

El argentino salió al paso y lanzó un breve comunicado sobre lo sucedido con Vinicius en la Champions League.

Prestianni rompe el silencio y da su versión tras polémica con Vinicius

El jugador argentino fue acusado de racismo en el partido entre el Benfica y Real Madrid.
Lisboa, Portugal.

Sale al paso. El futbolista argentino Gianluca Prestianni, rompió el silencio este marte y dio su versión tras lo sucedido con Vinicius en el juego entre el Benfica vs Real Madrid por los playoffs de la Champions League.

El jugador del cuadro de Portugal negó haber dirigido “insultos racistas” al delantero brasileño durante el encuentro de ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones entre ambos equipos en Lisboa.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie”, aseguró en un breve comunicado en su cuenta oficial de ‘Instagram’.

Tchouaméni desvela la versión de Prestianni: un insulto igual de grave a Vinicius

Además, en el mensaje añadió: “Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

El posteo de Prestianni en sus redes sociales.

El posteo de Prestianni en sus redes sociales.

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del 0-1, marcado por Vinicius, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas.

Posteriormente, el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.

Respuesta del Benfica

Luego de la publicación del jugador argentino, el Benfica se pronunció en redes sociales y respaldó su postura: "Juntos, a tu lado".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia Efe/Redacción La Prensa

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias