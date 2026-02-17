Tchouaméni desvela la versión de Prestianni: un insulto igual de grave a Vinicius

Lisboa, Portugal.

El partido Benfica vs Real Madrid por la ida de playoffs de la Champions League estuvo caliente y cargado de mucha polémica. Vinicius Jr. fue el gran protagonista en el Estadio Da Luz, donde se lució con un tremendo golazo, pero fue víctima de racismo y paralizó el juego. La celebración de Vinicius bailando en un banderín de esquina tras su golazo enfadó mucho a la afición y futbolistas del Benfica. En medio de esa molestia, el argentino Gianluca Prestianni se dirigió al jugador brasileño que informó al árbitro de un comentario racista que hizo que se activase el protocolo antirracista y que paró el partido 10 minutos.

Vinicius, que fue amonestado por su festjo, denunció que Prestianni lo llamó "mono" y se lo dijo al árbitro. Tras lo ocurrido en el encuentro, los jugadores del Real Madrid salieron a defender a su compañero. Uno de los que alzó la voz fue Aurélien Tchouaméni, quien habló de lo que sufrió Vinicius en un partido que el mediocampista francés fue nombrado como el MVP por la UEFA. El jugador francés hablo de la polémica del partido y dijo que el argentino Gianluca Prestianni se excusó diciendo que no había llamado 'mono' a Vinicius Jr. sino 'maricón', un insulto que es igual de grave.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

"Vini nos dijo que el chico (Prestianni) lo llamó 'MONO'. Luego, Prestianni ha dicho que en realidad dijo 'MARICÓN'. Decidimos seguir jugando por el equipo, pero eso NO PUEDE PASAR".



Aurélien Tchouaméni sobre el cruce Vinicius-Prestianni. 🗣️‼️



pic.twitter.com/rW26t9cWgh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 17, 2026

¿Cómo está Vinicius?: "La verdad es que eso no puede pasar. Nos han dicho que el chico le ha dicho "mono" con la camiseta tapando la boca. Luego él dice que no dijo nada, que dijo maricón, pero da igual. Hemos hablado como equipo y Vini nos dijo que teníamos que seguir jugando. No sé qué decir. Hablaremos. Eso no puede pasar". ¿Qué hablaron con Arbeloa?: "Si hay un problema como equipo, salimos. Pero lo hemos hablado y dijimos que teníamos que jugar. Lo hicimos y ganamos. Y al Bernabéu". Gran victoria, aparte de lo ocurrido con Vini: "Es muy difícil jugar aquí. Con la afición, el equipo... Los primeros 15 minutos son muy jodidos, pero hemos jugado un buen partido. Muy solidario, que es lo más importante. Si seguimos así ganaremos muchos partidos, ganando duelos, recuperando balones...". Presionaron mucho y bien: "La verdad es que empezar con Vini y Kylian como delanteros es un ejemplo. Con su calidad podemos lograr mucho. Vamos a ganar muchos partidos".

Reacción de Fede Valverde