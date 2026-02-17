Real Madrid, con golazo de Vini, vence al Benfica y da primer paso rumbo a octavos

Lisboa, Portugal.

En los quince primeros minutos, el dominio fue alternativo, con un Real Madrid que intentaba hacerse con el control del esférico, ante un Benfica que se activaba con poco y buenas triangulaciones por sendas bandas, donde Valverde y Camavinga se esforzaban por frenar las incursiones de Andreas Schjelderup y del joven argentino Prestianni.

El conjunto blanco fue superior, con un Vinicius que anotó un gol magistral y con un rigor defensivo que apenas dejó oportunidades al conjunto del Benfica.

El Real Madrid logró una importante victoria en Lisboa ante el Benfica por 0-1, por lo que encarrila la eliminatoria del 'play off' para pasar a octavos de la Liga de Campeones y recibirá con ventaja en el Bernabéu a un conjunto luso que estuvo más gris que en el enfrentamiento del pasado 28 de enero.

En el 13, Prestianni, que en noviembre pasado debutó con la absoluta de su país, la tuvo en el área pequeña tras una internada de Schjelderup, pero no acertó con su pierna "mala", la zurda.

La réplica madridista, en el 17, con un potente disparo desde fuera de área de Guler, que se fue a las manos de Trubin. Y rozando el minuto 19, Valverde da un pase en largo a Trent, que rompe la línea defensiva del Benfica por la banda derecha para asistir a Vinicius, que disparó cruzado un balón que se fue muy cerca del palo contrario.

Con un dominio alternativo, en el 23 apareció de forma magistral Courtouis tras un tiro raso del experimentado medio noruego Aursnes, muy difícil de bloquear, que obligó al meta belga a sacar una mano casi imposible cuando los aficionados de las 'águilas' ya cantaban gol.

Al borde de la primera media hora, el Benfica obligaba a un esfuerzo extra defensivo del Real Madrid, muy hundido, que tras recuperar no lograba salir a la contra con la velocidad de Vini o Mbappé. El balón le duraba poco a los blancos.

En el 38, nueva internada por la banda de Trent, que llegó hasta la línea de fondo para centrar atrás, donde Mbappé no logró llegar para rematar a placer.El Madrid aceleró antes del descanso y encerró al Benfica. En el 42, bonita triaungulación entre Mbappé, Carreras y Vinicius, que el delantero francés tiró alto desde el área.

Un minuto más tarde, internada de Camavinga, que sirve a Mbappé para que disparara a las manos de Trubin. De nuevo en el 44, el francés sirve a Vinicius y la saca el cancerbero ucraniano. Y ya en el descuento, disparo de Guler desde la derecha y mano "milagrosa" de Trubin ante un disparo cruzado del turco que se hubiera ido al fondo de la red si el portero del Benfica no hubiera sacado una mano excelente.

Al descanso, empate a cero con un Madrid más cómodo en la recta final. En la segunda mitad, el Madrid siguió con la misma tónica y en el 49, Vinicius sacó la chistera con una acción individual marca de la casa: fija al defensa, se mete en el área y dispara cruzado un balón imposible para Trubin que ponía el 0-1 en el luminoso.

Tras el gol, en el 51, el colegiado decide, a instancias de Vinicius, parar el partido para aplicar el protocolo antirracista, ya que el extremo brasileño así se lo denuncia, señalando al extremo argentino Prestianni.

Vinicius le dice al colegiado que Prestianni, con la boca tapada con la camiseta, le ha proferido un insulto racista. El encuentro se reanudó siete minutos después, aunque antes el árbitro francés charló durante algunos minutos con el extremo argentino del Benfica.