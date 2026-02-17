  1. Inicio
Caen El Barbón y La Gorda, presuntos miembros de la MS-13 en SPS

Según el informe de las autoridades, los detenidos son un hombre de 31 años de edad, conocido con el alias de El Barbón, y una joven de 23 años, identificada con el alias de La Gorda

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

Un hombre y una mujer señalados como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos durante una operación policial realizada en el sector Lomas del Carmen, en San Pedro Sula.

Según el informe de las autoridades, el principal detenido es un hombre de 31 años, conocido con el alias de El Barbón, quien supuestamente ocupaba el rango de gatillero dentro de la estructura criminal desde hace aproximadamente cinco años.

De acuerdo con los investigadores, además de participar en acciones violentas, también coordinaba actividades delictivas en la zona. Las autoridades detallaron que el sospechoso ya había sido arrestado en 2016 en el municipio de Villanueva, Cortés, por su presunta vinculación con la adquisición de un vehículo robado.

En el mismo operativo fue capturada una joven de 23 años, identificada con el alias de La Gorda. La Policía la señala como presunta "traca", es decir, encargada de la venta y distribución de droga en el sector donde operaba la estructura.

Durante la intervención, los agentes decomisaron una pistola con su cargador y varios proyectiles, 48 bolsitas con polvo blanco que se presume es cocaína, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente, donde enfrentarán cargos por porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas.

