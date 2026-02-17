Caen El Barbón y La Gorda, presuntos miembros de la MS-13 en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Un hombre y una mujer señalados como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha ( MS-13 ) fueron detenidos durante una operación policial realizada en el sector Lomas del Carmen , en San Pedro Sula.

Según el informe de las autoridades, el principal detenido es un hombre de 31 años, conocido con el alias de El Barbón , quien supuestamente ocupaba el rango de gatillero dentro de la estructura criminal desde hace aproximadamente cinco años.

De acuerdo con los investigadores, además de participar en acciones violentas, también coordinaba actividades delictivas en la zona. Las autoridades detallaron que el sospechoso ya había sido arrestado en 2016 en el municipio de Villanueva, Cortés, por su presunta vinculación con la adquisición de un vehículo robado.

En el mismo operativo fue capturada una joven de 23 años, identificada con el alias de La Gorda. La Policía la señala como presunta "traca", es decir, encargada de la venta y distribución de droga en el sector donde operaba la estructura.