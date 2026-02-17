Cuatro procesados por tráfico de drogas en La Ceiba, Atlántida

La Ceiba, Atlántida

Cuatro personas fueron enviadas a proceso judicial tras una audiencia inicial en la que un juez dictó auto de formal procesamiento por su supuesta participación en el delito de tráfico de drogas, en La Ceiba, Atlántida. La información fue confirmada por la Fiscalia Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco-RLA), que detalló que los imputados responden a los nombres de Francisco Danilo Rosales Arita, Merlín Merary Herrera Hernández, Francis Omar Figueroa Murillo y Samir Eduardo Marzuca Ramos.

Además del delito de tráfico de drogas, la Fiscalía indicó que Rosales Arita también fue procesado por tenencia ilegal de explosivos. En el caso de Marzuca Ramos, enfrentará cargos adicionales por tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y por posesión ilegal de municiones. Sin embargo, el tribunal resolvió dictar sobreseimiento provisional por el delito de asociación para delinquir, al no contar con un dictamen preliminar que acreditara la vinculación. De igual forma, a Marzuca Ramos se le otorgó sobreseimiento provisional por el delito de lavado de activos. En cuanto a las medidas cautelares, Rosales Arita y Figueroa Murillo deberán permanecer en prisión preventiva en el Centro Penal de Olanchito, en el departamento de Yoro.