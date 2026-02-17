Estos son los corporativos que presiden las 21 comisiones de trabajo en San Pedro Sula

Los corporativos municipales de San Pedro Sula conformaron 21 comisiones de trabajo en distintas áreas para agilizar dictámenes que tienen que ver con el desarrollo y el orden en la ciudad.
Las comisiones fueron aprobadas por el pleno tras una moción presentada en sesión ordinaria por el alcalde Roberto Contreras, misma que fue aprobada por mayoría.
La Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal y, por consiguiente, tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, la facultad de nombrar los funcionarios señalados en Ley.
En tal sentido y para atender las facultades legales, nombrará las comisiones de trabajo que sean necesarias, las cuales serán presididas por el regidor nombrado al efecto.
El artículo 14 del reglamento de la Ley de Municipalidades faculta a la Corporación a conformar las comisiones con el objetivo de que los dictámenes puedan ser turnados al pleno corporativo cuando sean firmados por la mayoría de los regidores que la integran, sin perjuicio de que deben llevar la totalidad de las firmas de las unidades administrativas con entes técnicos, tal como lo establece el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En resumen, los regidores, a través de esas comisiones, son responsables de legislar por la ciudad y garantizar al sampedrano que los dictámenes favorecerán a una generalidad.
Debido a que las sesiones corporativas se realizan de manera privada, a pesar de que aseguran que es una municipalidad de puertas abiertas, es necesario que los sampedranos conozcan quiénes son los regidores responsables de las distintas comisiones.
La Corporación Municipal actual quedó conformada por: Roberto Contreras Mendoza, alcalde; Maritza Soto de Lara, vicealcaldesa; y los regidores en el orden Eriselda Leonardo Rosales, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Hugo Montessi Valladares, Kathia Amador en sustitución de Tania Zúniga, Cristhofer Fajardo, Júnior Burbara, quien pidió un permiso para ausentarse.
Además, Nora del Carmen Collins, Rodolfo Padilla Sunseri y Armando Calidonio.
Solo allegados al alcalde presiden comisiones
Hay regidores que presiden y conforman varias comisiones otros, apenas una. El alcalde Roberto Contreras preside dos de ellas; una la conforma él solo.
La Ley de Municipalidades establece además que es deber de los regidores cumplir las comisiones que les sean asignadas. Igualmente, el Secretario Municipal debe auxiliar a las Comisiones nombradas por la Corporación Municipal.
Esas comisiones conformadas deben turnar los dictámenes que hayan sido firmados por la mayoría de regidores y deben llevar a totalidad de las firmas de las unidades administrativas como entes técnicos.
Explica que el regidor o regidora que no firme un dictamen, de la comisión que le compete, podrá motivar su voto a favor o en contra al momento de ser sometidos a deliberación ante el pleno.
El regidor José Antonio Rivera explica que las comisiones en sí dictaminan sobre diferentes temas, sobre expedientes que se presentan a la Corporación Municipal. "Para dictaminar, se toman en cuenta las opiniones de las unidades técnicas para someterlo al pleno y que sean aprobados o denegados", indicó.
Cabe señalar que los regidores ni la vicealcaldesa no tienen oficinas asignadas, a excepción de Eriselda Leonardo, pese a ser una de las municipalidades más importantes del país.
La Corporación Municipal tiene entre sus miembros dos exalcaldes como corporativos, pero ninguno preside comisiones de trabajo y apenas conforman una.
Así quedaron conformadas las comisiones municipales
De acuerdo al documento al que tuvo acceso LA PRENSA y que servirá a los sampedranos para saber quiénes son los responsables de cada una de las áreas, quedaron conformadas de la siguiente manera:
Comisión Vial: Preside María Elena Vega y la integran Nora Collins y Yaudeth Burbara.
Comisión de Ornato y Aseo: Preside Eriselda Leonardo y la integran Armando Calidonio y María Elena Vega.
Comisión de Transporte: Preside José Antonio Rivera y la integran Julio Montessi y Eriselda Leonardo.
Comisión de Economía y Finanzas: Preside Kathia Amador y la integran Christopher Josué Fajardo y Julio Montessi.
Comisión de Cultura y Turismo: Preside María Elena Vega y la integran Rodolfo Padilla y Kathia Amador.
Comisión de Tierras: Preside Christopher Fajardo y la integran Eriselda Leonardo, Kathia Amador y José Antonio Rivera.
Comisión de Abastos y Mercados: Preside Eriselda Leonardo y la integran Kathia Amador y Jose Antonio Rivera.
Comisión de Obras Públicas y Caminos Vecinales: Preside Nora Collins y la integran José Antonio Rivera y Ericelda Leonardo.
Comisión de Acción Social: Preside Kathia Amador y la integran Maria Elena Vega y Eriselda Leonardo.
Comisión de Desarrollo Comunitario: Preside Julio Montessi y la integran Maria Elena Vega y José Antonio Rivera.
Comisión de Vivienda Social: Preside María Elena Vega y la integran Eriselda Leonardo y Kathia Amador.
Comisión de Salud: Preside Christopher Fajardo y la integran Eriselda Leonardo y Maria Elena Vega.
Comisión de Ambiente: Preside Roberto Contreras y la integran Ericelda Leonardo y José Antonio Rivera.
Comisión de aguas: Preside Roberto Contreras y la integran Christopher Fajardo y Kathia Amador.
Comisión para la Convivencia: Solo la integra el alcalde Roberto Contreras.
Comisión para el Valle de Sula: Preside Roberto Contreras y la integran Christopher Fajardo y José Antonio Rivera.
Comisión para la Educación: Preside Kathia Amador y la integran Eriselda Leonardo y Maria Elena Vega.
Comisión técnica de Urbanismo y Obras Públicas. Preside José Antonio Rivera y la integran Maria Elena Vega y Christopher Fajardo.
Comisión de Transparencia: Preside José Antonio Rivera y la integran Ericelda Leonardo y Maria Elena Vega.
Delegados para celebrar matrimonios: Los regidores Nora Collins y Kathia Amador.