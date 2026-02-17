Estos son los corporativos que presiden las 21 comisiones de trabajo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Los corporativos municipales de San Pedro Sula conformaron 21 comisiones de trabajo en distintas áreas para agilizar dictámenes que tienen que ver con el desarrollo y el orden en la ciudad.

Las comisiones fueron aprobadas por el pleno tras una moción presentada en sesión ordinaria por el alcalde Roberto Contreras, misma que fue aprobada por mayoría.

La Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal y, por consiguiente, tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, la facultad de nombrar los funcionarios señalados en Ley.

En tal sentido y para atender las facultades legales, nombrará las comisiones de trabajo que sean necesarias, las cuales serán presididas por el regidor nombrado al efecto.

El artículo 14 del reglamento de la Ley de Municipalidades faculta a la Corporación a conformar las comisiones con el objetivo de que los dictámenes puedan ser turnados al pleno corporativo cuando sean firmados por la mayoría de los regidores que la integran, sin perjuicio de que deben llevar la totalidad de las firmas de las unidades administrativas con entes técnicos, tal como lo establece el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En resumen, los regidores, a través de esas comisiones, son responsables de legislar por la ciudad y garantizar al sampedrano que los dictámenes favorecerán a una generalidad.

Debido a que las sesiones corporativas se realizan de manera privada, a pesar de que aseguran que es una municipalidad de puertas abiertas, es necesario que los sampedranos conozcan quiénes son los regidores responsables de las distintas comisiones.

La Corporación Municipal actual quedó conformada por: Roberto Contreras Mendoza, alcalde; Maritza Soto de Lara, vicealcaldesa; y los regidores en el orden Eriselda Leonardo Rosales, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Hugo Montessi Valladares, Kathia Amador en sustitución de Tania Zúniga, Cristhofer Fajardo, Júnior Burbara, quien pidió un permiso para ausentarse.

Además, Nora del Carmen Collins, Rodolfo Padilla Sunseri y Armando Calidonio.