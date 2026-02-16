Jornada híbrida: una opción para los jóvenes en los centros técnicos municipales

San Pedro Sula, Honduras

Los jóvenes que trabajan y estudian están siendo beneficiados con la jornada híbrida implementada por la Alcaldía en los Centros Técnicos Municipales.

Son más de 944 estudiantes los que ya iniciaron clases en esta jornada en los institutos de Capacitación Técnica Chamelecón, Sampedrano Americano y Honduras Corea con el objetivo de brindar oportunidades de formación técnica a personas que trabajan y desean estudiar los fines de semana.

La educación híbrida municipal da la oportunidad a los estudiantes de cursar sus estudios presenciales los fines de semana y de lunes a viernes de manera virtual de 6:00 pm a 8:00 pm explica Andrea Mayorga, asistente técnico.

Por su parte, Adan Ávila, supervisor de los Centros Técnicos de la Municipalidad, explicó que se implementó desde el 2025 y la matrícula incrementó el 2026.

Las carreras que más demanda tienen son electricidad, refrigeración, mecánica automotriz, mecánica de motocicleta y el área de belleza.

"Los alumnos de jornada híbrida no cursan bachillerato por madurez, pues son personas mayores, algunas hasta con carreras universitarias o mayores que ya trabajan y ya han cursado el bachillerato", dijo.

Las clases iniciaron con una capacitación de inducción, donde los alumnos recibieron orientación sobre normas institucionales y módulos básicos de seguridad e higiene industrial, como parte del fortalecimiento de su proceso formativo.

En el Centro Técnico Sampedrano Americano, la jornada híbrida cuenta con una matrícula de 369 estudiantes en las áreas de mecánica automotriz, mecánica industrial, barbería, electricidad y refrigeración.

Manuel Fordán, coordinador de la jornada híbrida, informó que las clases comenzaron con un módulo de seguridad e higiene personal industrial, fundamental para la formación técnica.

Fordán destacó que la matrícula y las clases son completamente gratuitas y que los estudiantes reciben todos los implementos necesarios para su aprendizaje, resaltando que este proyecto municipal contribuye de manera significativa al fortalecimiento de la educación técnica en la ciudad.