MP mantiene investigaciones contra JOH pese a indulto de Trump

Tegucigalpa, Honduras.

Yuri Mora , vocero del MP, señaló este sábado que las decisiones adoptadas en territorio estadounidense no influyen en los procesos hondureños. “Como Ministerio Público podemos decir que un indulto en Estados Unidos no tiene nada que ver con los procesos investigativos que se están llevando a cabo en nuestro país”, afirmó en una entrevista con HCH.

El Ministerio Público (MP) confirmó que mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con el expresidente J uan Orlando Hernández , pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de otorgarle un “indulto total y completo”.

Mora recordó que, el 1 de abril de 2022, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico aseguraron 33 bienes vinculados al núcleo familiar del exmandatario.

“Específicamente son 33 bienes inmuebles entre propiedades, terrenos, vehículos y sociedades mercantiles en los departamentos de Olancho, Francisco Morazán y Lempira”, dijo Mora.

Asimismo, el vocero detalló que los aseguramientos fueron autorizados por un juez con jurisdicción nacional y añadió que las investigaciones se derivan de información recabada durante el juicio desarrollado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según Mora, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, dispuso que cuatro fiscales hondureños presenciaran todas las audiencias para obtener testimonios y conocer presuntos vínculos relevantes para el caso.

Consultado sobre una eventual captura al ingresar Hernández al país, Mora indicó que eso dependerá del avance de las diligencias.

“Nosotros tenemos una investigación abierta... ahí va a depender de los fiscales (...) cuál va a ser el procedimiento que se va a efectuar una vez que él retorne a nuestro país”, explicó.

Añadió que por ahora no puede adelantarse si existe o no una orden de arresto, pero reiteró que “nada tiene que ver el indulto en Estados Unidos con lo que se está haciendo en Honduras”.

El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó la noche del 28 de noviembre que el MP ya prepara acciones “en apego a la ley”, sin detallar los tipos penales contemplados ni el alcance de eventuales acusaciones.

Además, Mora informó que alrededor de 100 fiscales estarán desplegados durante las elecciones del 30 de noviembre.

Los equipos, acompañados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), visitarán centros de votación para atender denuncias por presuntos delitos electorales y verificar el desarrollo del proceso.