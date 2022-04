$!Bienes de Juan Orlando Hernández estarán administrados por la OABI

Un total de 30 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros fueron asegurados e incautados al ex presidente Juan Orlando Hernández, a quien los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedieron el pasado 28 de marzo la extradición a los Estados Unidos.

Luego que un juez de Letras de Privación de Dominio de Bienes de origen Ilícitos decretara ayer la medida de aseguramiento e incautación solicitada por el Ministerio Público (MP); agentes de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico procedieron hacer el aseguramiento de los bienes del ex mandatario, quien es acusado en Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico.

El Ministerio Público realizó una investigación financiera y patrimonial del ex presidente, que además incluyó a su núcleo familiar, Los bienes que fueron asegurados no solo están a nombre del ex mandatario, de acuerdo a los oficios que el Poder Judicial envió al Instituto de la Propiedad (IP), figuran como titulares de los inmuebles unas 11 personas más, incluyendo a su esposa, hermanos y otros familiares.

Aseguramiento

El operativo arrancó a eso de las 8:00 am, en los departamentos de Lempira, Olancho y Francisco Morazán.

En Tegucigalpa fueron asegurados tres bienes, entre ellos, una propiedad en la colonia Alameda, a nombre de Juan Orlando Hernández y cuatro familiares, incluido su hermano Juan Antonio Hernández. También se aseguró un propiedad en la colonia Hato de Enmedio y en Villas Palmeras; ambos bienes dados como dación de pago a una institución bancaria desde el pasado 23 de marzo.