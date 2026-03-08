¿Presión en el banquillo? Espinel revela causas del momento de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

En su análisis, valoró el orden táctico durante los 90 minutos, aunque lamentó no sumar los tres puntos y la expulsión de Yustin Arboleda, el hombre del empate con su gol, quien se perderá el próximo partido.

Eduardo Espinel, director técnico del Olimpia , atendió a la prensa tras el empate 1-1 en el clásico ante Real España por la Liga Nacional de Honduras, un resultado que dejó al equipo con preocupación por su irregular arranque en la primera vuelta.

Eduardo Espinel rechazó excusas, insistió en trabajar para elevar rendimientos y descartó temores por su puesto, enfocándose en el próximo duelo con cabeza fría y conciencia tranquila.

Evaluación del partido: Un partido creo que en líneas generales fue correcto, los 90 minutos del equipo, donde salieron muchas cosas de lo planificado, otras por ahí no tanto, pero creo que mantuvimos durante 90 minutos un ritmo que queríamos, no como el partido pasado.

Expulsión de Arboleda: Son pocas veces desde que estoy acá que hemos quedado con la inferioridad numérica, la verdad que el plantel siempre ha tenido un buen comportamiento.

Pobre Yustin, desde que yo llegué acá que empecé a ver, lo agarran como es tan grande, él parece que a él no le hacen falta, pero él cada vez que va al choque le cobran faltas y bueno, ahí el jugador tiende a molestarse también.​

Arranque de la primera vuelta: No perdimos, perdimos para que hubiera más noticias (risas)... no a ver, queríamos ganar hoy por supuesto, lo tomamos como una derrota, no ha sido bueno este arranque de torneo.​

Por supuesto que acá no hay excusa. Sabemos por qué estamos pasando este momento, pero sigo insistiendo con lo mismo, va a sonar excusa y algo que no quiero es poner excusa. Lo único que esto nos dice es que hay que seguir trabajando, buscar rendimientos porque hay jugadores que no están pasando por buen momento y tener un performance mejor.​

Rendimientos y bache: Los momentos felices que hemos tenido, que han sido muy lindos, han pasado. Y los momentos tristes que estamos teniendo ahora van a pasar también.​

Que no estamos tan lejos de los que van a estar en la punta, pero bueno, hemos dejado muchos puntos en el camino que no estamos acostumbrados, Olimpia al menos, de lo que yo vengo haciendo en esta temporada, desde que llegué.​

Salida del bache: Tenemos que concentrarnos en lo que tenemos. Este grupo es el que trabaja todos los días, tiene que sacar adelante, porque acá nadie va a venir de afuera a ayudarnos.​

Vuelvo a repetir, esto ya lo veíamos venir. Es normal, tenemos que tener la tranquilidad, que estos jugadores por ahí han demostrado lo que han demostrado en el fútbol hondureño.​

Presión en el banquillo: Nunca trabajo con miedo. No pensando en eso porque no tengo nada que reprocharme a mí mismo porque lo único que hago es trabajar.​

Si las cosas no se dan o la gente que a mí me contrata dice que el trabajo no es bueno, esto yo ya lo he vivido. Entonces no me preocupa eso.​

Mi gran preocupación es poder trabajar mañana y poder potenciar nuevamente a los jugadores para cambiar la cabeza que es algo importante hoy desde el punto de vista psicológico.​