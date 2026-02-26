Espinel analiza al futbolista hondureño y sugiere el perfil ideal de técnico para la “H”

Eduardo Espinel volvió a tomar aire con Olimpia tras el 3-0 ante CD Choloma en la jornada 8 del Clausura 2026, y dejó reflexiones fuertes, profundas y sin filtro: “Siempre hay presión, siempre. Así fuimos primeros en la tabla”, lanzó el entrenador uruguayo, dejando claro que en Olimpia no existe zona de confort. Y fue más allá: “Nosotros ahora estamos presionados para ganar el próximo partido... en Olimpia la presión es permanente, hay que acostumbrarse”.
También no se mordió la lengua al hablar sobre el futbolista hondureño: "Hay muy buenos jugadores. Les falta creérsela, en el buen sentido, que son buenos". Y remató con autocrítica estructural del torneo: “No puede ser que hoy lleguemos al entrenamiento 32 en la fecha 8, cuando el semestre pasado hicimos 30 antes de empezar a jugar. Algo no cierra”.
Sobre la Selección de Honduras y la posibilidad de buscar un técnico extranjero, Espinel fue claro y dejó una advertencia con metáfora incluida: "Ojo con la moda, con fiarse de la moda. Las modas no todas sirven para el lugar en el que estamos". Sin querer profundizar en la decisión federativa, remarcó su postura sobre el valor del entrenador sudamericano: “Los entrenadores sudamericanos son los que han ganado más Copas del Mundo a nivel de selecciones y de clubes”, y agregó que a veces querer impresionar “con pantallas, con glamour” no necesariamente encaja con la realidad del entorno.
-- CONFERENCIA DE EDUARDO ESPINEL --
Se ha cortado una racha negativa hoy y se ha conseguido el partido con más goles en lo que va el campeonato para Olimpia. ¿Cómo puntuar hoy el trabajo del equipo y qué le ha parecido el partido?
Logramos el primer objetivo que era, que creo que se lo había dicho en la última conferencia, que era ganar el próximo partido. El partido pasado les dije, y bueno, se logró, había que ganar. Por un montón de situaciones, por los tres puntos, por el estado anímico, para agarrar nuevamente confianza y en una serie de partidos que van a ser decisivos, al menos en esta primera ronda. Después, en cuanto al trabajo del equipo, creo que se controló el juego. Sin ser un partido por ahí brillante, se controló. Se controló el rival, se controló el partido y bueno, lo que faltaba en ese 0-0 era por ahí poder tener un poquito más de tranquilidad concretando el gol, ¿no? Y bueno, creo que a partir del 1-0 como que nos dio un poco más de aire, más tranquilidad y bueno, pudimos dominar mucho más el juego con algunos cambios también para intentar dosificar algunas cargas. Y bueno, en líneas generales nunca pasamos por ahí intranquilidad y pese a que el resultado iba siendo corto, el 1-0 siempre es corto, el 2-0 también, a veces te hacen un gol y quedás en la duda, pero en líneas generales creo que, sin ser un partido brillante, se hizo un partido como se tenía que hacer, con mucho cuidado, con mucha cautela, ante un rival que se los dije a los muchachos en la charla, para mí es un equipo desde el punto de vista técnico que juega muy bien Al fútbol, juega muy bien. Por ahí no tiene los puntos que merece, porque es un campeonato muy duro este, pero que tiene muy buenos jugadores, principalmente de la mitad para adelante y que iba a ser un partido donde había que tener mucho cuidado.
Ya conseguir una victoria luego de tantos partidos en los cuales no se podía conseguir, ¿es una descarga de presión o nunca hubo presión porque no se daban los resultados?
Siempre hay presión, siempre. Así fuimos primeros en la tabla. Me acostumbré a eso acá estando en Olimpia, que después de ganar un partido es obligación ganar otro y más con la situación que estábamos viviendo, por supuesto que la presión la sentíamos también y la sentimos. Nosotros ahora estamos presionados para ganar el próximo partido, entonces eso es constante en Olimpia y es algo que por un lado también no hace falta, porque nos obliga a estar alerta permanentemente ya no relajarnos. Hemos estado primeros en algún momento en campeonato nuestro y no nos hemos relajado, porque es así. Y hoy que no estamos en la primera posición, tenemos que estar alerta porque no podemos perder ruedas a los que vamos persiguiendo. Así que en Olimpia la presión es permanente, hay que acostumbrarse.
Después del primer gol el equipo ya se ve un poco más suelto, más tranquilo, ¿por dónde considera que pasa el triunfo en el cambio de actitud de los módulos?
Yo creo que el partido estaba cerrado, porque vuelvo a repetir, yo no sé si ustedes han observado muchos partidos de Choloma, yo de hecho sí lo he mirado, porque es mi tarea para planificar este partido, y es un equipo que la verdad, hay muchos jugadores que me gustan cómo juegan. Juegan muy bien la pelota, cuando se juntan es un equipo que juega muy bien técnicamente. Yo me animaría a decir que están entre los mejores equipos que juegan la pelota. Por ahí no tienen la contundencia de lo que hacen en el campo con la pelota, no tienen la claridad por ahí para poder marcar goles o por ahí tienen algunos detalles que les fabrican goles, pero es un equipo que va a dar batalla, entonces no era fácil. Y después yo creo que la victoria se solidifica en base al orden que tuvimos siempre, que pese a la necesidad que tenemos de ganar, a la urgencia que tenemos de ganar, a las críticas que recibimos, porque es normal, porque es parte, el equipo nunca se vio nervioso, sino que trabajó el partido, lo trabajó, nunca se desordenó y bueno, en ese ir a buscar, en ese orden, creo que se empezó a cimentar la victoria de hoy.
¿Cómo manejar las cargas para este tipo de partidos, sabiendo que hoy era necesario ganar, luego el fin de semana se viene un clásico, y también la importancia que le está dando a los jóvenes en este tipo de partidos y en el torneo?
Ya lo hemos hablado muchas veces con ustedes acá, es muy difícil. Estamos viviendo experiencias nuevas que nunca nos habían pasado en nuestra carrera de entrenador para preparar equipos. Miren una cosa, les voy a contar una cosa. Hoy jugamos la fecha 8, tenemos 32 entrenamientos en la fecha 8 y el semestre pasado, antes de empezar el primer partido, teníamos 30 entrenamientos. Entonces es algo lógico, es algo que es imposible. Por eso se están dando resultados con muchos empates, resultados algunos que son sorprendentes, por ahí con falta de ritmo en los partidos, y hay un porqué de las cosas. La verdad que se nos está haciendo difícil planificar y no tener que cargar a muchos jugadores, y que después eso nos dificulta con las lesiones, eso es lo que más nos preocupa. Hoy tuvieron algunos jugadores afuera por algunos motivos de esas características. Algunos jugadores tenían que haberlos sacado antes del partido, pero el partido estaba muy complicado, no pudimos sacarlos antes de tiempo como estaba planificado. Entonces ahí vamos, vamos experimentando, vamos aprendiendo. Esto nunca nos había pasado, pero que pasará a todos los entrenadores, por supuesto, pero yo hablo del caso nuestro puntual. Es un aprendizaje de todos los días, donde no tenemos el libreto de qué hay que hacer en esta clase de formato de campeonato, donde las cargas físicas pasan a ser un rol preponderante a la hora de planificar los partidos.
Me gustaría conocer su opinión sobre la liga. Miramos un clásico con un sector de sol centro prácticamente vacío, un estadio vacío, condicionado obviamente porque es un día de semana. ¿En qué nivel usted mira esta liga de Honduras en la región, considerando que su mirada es exógena porque está habituado a otro fútbol y viene de afuera? ¿Cómo ve la liga, en qué nivel? ¿Es como dicen algunos?
Para mí no. Una cosa es que no venga la gente, que habría que ver por qué. Si es por un tema económico, si es por un tema de horario, siete y media de la noche, tres semanas seguidas, por ahí se le complica a la gente que trabaja, la seguidilla de partidos, hay que pagar la entrada cada tres días, también eso puede dificultar. No sé cuál puede ser el motivo de que no venga la gente. Porque de hecho desde que llegué hemos jugado muy pocas veces con estadios llenos, algunos finales, algún clásico, no me acuerdo, no muchos, para que vea estadios casi llenos. Después nunca hemos visto estadios con mucha gente, entonces lo de la gente no sabría por qué decirlo. Después, desde el punto de vista futbolístico, el fútbol de Honduras es lo que es. A alguno le gustará, a alguno no le gustará. Yo creo que es normal como se está jugando, lo acabo de decir, los equipos no se pueden preparar correctamente para un campeonato, no se pueden preparar, no pueden hacer pretemporadas como se deben hacer, no se pueden hacer cuatro, cinco, seis partidos de preparación antes de empezar un campeonato.
Entonces claro, a la hora de jugar hay que poner la cara, hay que entrar a la cancha y hay que ganar. Capaz que nosotros decimos eso y está sonando a excusa, pero yo estoy viendo lo que ustedes ven en otras ligas, que los equipos hacen pretemporada, que hacen partidos de preparación, eso es lo que hay que hacer acá y acá no se puede hacer. No puede ser que hoy lleguemos al entrenamiento 32 desde que empezamos este semestre, en la octava fecha, cuando en el pasado hicimos 30 entrenamientos antes de empezar a jugar. Algo no cierra. Entonces yo creo que, ¿podemos estar mejor? Sí, desde el punto de vista futbolístico yo creo que sí, lo que pasa es que hay que organizarse un poquito mejor. Pero que hay buenos jugadores, hay buenos jugadores. Hay buenos entrenadores, hay buenos entrenadores, salvo yo, pero hay buenos entrenadores en los otros equipos, muy buenos entrenadores. A lo mejor no tienen las armas para preparar un buen equipo. Y después hay un tema presupuestal también, hay un tema presupuestal. Me ha tocado hablar con 10 o 15 jugadores para poder traer en los periodos de pases y por el tema económico, por los rubros que acostumbran pagar acá, no vienen. Vienen como cuarta o quinta opción, primero prefieran ir a otros lugares. Es un tema económico también. Si vos no tenés inversión en los planteles, ¿cómo traerás los mejores jugadores? Entonces también es un tema de inversión. Entonces hay un montón de situaciones, hay un montón de situaciones que está bueno estudiar también para el día de mañana, es lo que yo pienso, para poder mejorar este fútbol. Pero yo creo que el fútbol de Honduras tiene todo como para estar al nivel de cualquier liga de las que están acá al lado nuestro, de la liga costarricense, guatemalteca, de las que me quieran llamar o de las que nos enfrentamos permanentemente. Se puede, se puede llegar al mismo nivel.
¿Qué piensa del joven hondureño y por qué cree que en Honduras se ha girado el mundo como que buscamos un entrenador español? Hoy Costa Rica acaba de anunciar un sudamericano para la selección. ¿Será que están viendo que ustedes los sudamericanos no son opciones ya para ir a las selecciones?
Yo he notado acá que los jugadores, vuelvo a repetir, hay muy buenos jugadores. Hay muy buenos jugadores. Les falta creérsela, en el buen sentido, que son buenos. Animarse a pensar que son buenos. Yo veo jugadores muy sumisos, que por eso necesitan el grito, el aliento. No sé si el ser tan contundente, pero sí el aliento, el decirles que pueden, que se animen, que es lo que estamos intentando nosotros. Pero yo creo que es parte de la idiosincrasia, no es del jugador de fútbol, es de la idiosincrasia del habitante hondureño, que por ahí se cree menos de lo que es. Y realmente yo he conocidos personas muy inteligentes hondureñas, he conocido empresarios exitosos hondureños y jugadores exitosos también, que han brillado en distintas partes del mundo y que por ahí hoy hay escasez. Pero yo creo que les falta un poco creérsela en el buen sentido, de que sí, que podemos trabajar duro. Y después hay un conformismo del jugador, de que como tiene por ahí una buena regulación en el momento, no piensa que por ahí haciendo mejor las cosas puede llegar a tener mejores condiciones. Como que se conforme con lo que hay, como conformismo. Hay que tener más hambre, hay que tener más ganas. Y tiene todo el jugador para llegar, tiene todo.
Después de la pregunta de los técnicos. ¿Viene un español? No, es lo que se espera, es lo que se busca. Yo no voy a opinar de la selección. Yo opiné bastante el semestre pasado de la selección buscando cosas para mejorar y nadie me dio bolilla, entonces ya no opino más nada. Me dedico a lo mío ya Olimpia ya nadie más. Le voy a decir una cosa. Ojo con la moda, con fiarse de la moda. Las modas no todas sirven para el lugar en el que estamos. ¿Está claro? Puede estar un saco muy elegante de moda en todo el mundo ya lo mejor al restaurante o al bar que voy yo no se puede entrar con ese saco, hay que entrar con un saco más sencillo. Y por formación y por ser sudamericano, y por ser los técnicos más ganadores a nivel de clubes en el mundo ya nivel de selecciones entrenadores sudamericanos, creo en el entrenador sudamericano. Los entrenadores sudamericanos son los que han ganado más Copas del Mundo a nivel de selecciones, ya nivel de clubes son los que han ganado más Copas del Mundo. Ojo con la moda y querer impresionar con pantallas, con glamour, que a lo mejor no encaja donde estamos. Nada más.
Prácticamente todo el partido hoy lo jugó con jugadores nacidos en Olimpia, de la cantera. En el primero, Queiroz, creo que era el único que no era de la cantera y en el segundo tiempo cuando hace ingresar a Mango Sánchez era el único no nacido en la cantera. Y le pregunto esto porque 8 o 9 jugadores usted los ha hecho jugar. ¿Qué representa eso para usted y también lo de Michaell Chirinos? ¿Qué le parecieron los minutos que jugó?
La verdad que buen dato me está dando. No, no fue adrede y no me había dado cuenta de esa interpretación, de haber visto eso. Desde que llegamos acá nosotros hablamos de proyectos, que en Olimpia es difícil porque hay que ganar todos los días. Pero nosotros, como tenemos la confianza de aquellos que nos contratan, hasta que perdamos la confianza, a lo mejor, esto es fútbol y eso es así y no lo vamos a negar, nos trajeron para eso, para demostrar que trabajando desde la cantera se puede ir potenciando de a poco la primera división. Para mí es un orgullo ver a David, ver a El Chele, ver a Antonio Ortiz, ver a Lobo, ver a Raúl, ver a Félix García cuando entró, capaz de que se me pase algún otro, ahí está Clinton. Para mí es un orgullo porque a veces las palabras, cuando uno viene a decir “vamos a trabajar en esto”, el resultado te empieza a desviar y todo lo que dijiste en el fútbol muchas veces por resultado lo déjás de lado, pero cuando hay una convicción y hacia dónde se apunta, más allá de lo tumultuoso que en algún momento, como ahora, estamos, no hay que dejar de creer hacia dónde apunta la dirección. A la larga el trabajo y la convicción te terminan premiando. A lo mejor no es ahora, pero a la larga no tengo duda que Olimpia se va a surtir de jugadores de la cantera nuevamente, como fue Olimpia permanentemente y como están los Edwin Rodríguez ahora, los Jorge Álvarez, a Chirinos. Entonces para nosotros es un orgullo, un desafío y un orgullo ver a esos jugadores. Y la vuelta de Chirinos es una delicia verlo jugar. Todavía le falta muchísimo a Chirinos desde el punto de vista físico, pero dio dos o tres pinceladas. Entonces queremos que esos chicos que estamos desarrollando vean a Chirinos las cosas que hace, vean a Jorge Álvarez las cosas que hace, cómo es tan fácil el fútbol desde los pies de ellos y bueno, que vayan creciendo con esos jugadores.