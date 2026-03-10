Congreso firma alianza con Educación y Seguridad por la niñez

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional firmó este martes un convenio interinstitucional con las secretarías de Educación y Seguridad con el objetivo de impulsar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la formación, los valores y la seguridad de la niñez hondureña. El acuerdo fue suscrito por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, junto a la ministra de Educación, Ivette Argueta, y el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez. Durante el acto también participaron la directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Congreso Nacional, Yohana Estrada de Zambrano; el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma; el director nacional de Vialidad y Transporte, Lenin Morel Andino; el diputado nacionalista por Yoro, Eder Mejía, además de autoridades de ambas secretarías de Estado.

Como parte de la alianza, el Congreso Nacional promoverá visitas de estudiantes de escuelas y colegios de diferentes regiones del país para que conozcan de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo. Según explicó Zambrano, la iniciativa busca acercar a niños y jóvenes a las instituciones del Estado y fortalecer su formación cívica.

Congreso impulsa alianza para fortalecer educación, valores y seguridad en la niñezhttps://t.co/BaUzWdix9j pic.twitter.com/91BztnXSdm — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) March 10, 2026

El titular del Legislativo señaló que la educación también debe incluir la enseñanza de valores y la construcción de ciudadanía, aspectos que consideró fundamentales para el desarrollo de la niñez y la juventud.

Propuesta de cooperación con Inprema

Durante la reunión también se abordó la posibilidad de impulsar una alianza entre la Secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema). La propuesta busca desarrollar iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de la educación y la promoción de valores entre estudiantes hondureños. Zambrano indicó que este convenio representa un primer paso hacia un trabajo permanente entre el Congreso Nacional y las instituciones vinculadas al sector educativo.