Congreso firma alianza con Educación y Seguridad por la niñez

El Congreso Nacional firmó este martes un convenio interinstitucional con las secretarías de Educación y Seguridad con el objetivo de impulsar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la formación, los valores y la seguridad de la niñez hondureña.
El acuerdo fue suscrito por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, junto a la ministra de Educación, Ivette Argueta, y el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.
Durante el acto también participaron la directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Congreso Nacional, Yohana Estrada de Zambrano; el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma; el director nacional de Vialidad y Transporte, Lenin Morel Andino; el diputado nacionalista por Yoro, Eder Mejía, además de autoridades de ambas secretarías de Estado.
Como parte de la alianza, el Congreso Nacional promoverá visitas de estudiantes de escuelas y colegios de diferentes regiones del país para que conozcan de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo.
Según explicó Zambrano, la iniciativa busca acercar a niños y jóvenes a las instituciones del Estado y fortalecer su formación cívica.
Congreso impulsa alianza para fortalecer educación, valores y seguridad en la niñezhttps://t.co/BaUzWdix9j pic.twitter.com/91BztnXSdm— Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) March 10, 2026
El titular del Legislativo señaló que la educación también debe incluir la enseñanza de valores y la construcción de ciudadanía, aspectos que consideró fundamentales para el desarrollo de la niñez y la juventud.
Propuesta de cooperación con Inprema
Durante la reunión también se abordó la posibilidad de impulsar una alianza entre la Secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
La propuesta busca desarrollar iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de la educación y la promoción de valores entre estudiantes hondureños.
Zambrano indicó que este convenio representa un primer paso hacia un trabajo permanente entre el Congreso Nacional y las instituciones vinculadas al sector educativo.
En ese contexto, recordó que el Legislativo ya conformó una comisión especial de educación, presidida por Arnold Burgos, diputado nacionalista por Francisco Morazán, con el objetivo de impulsar acciones orientadas a mejorar este sector.
Por su parte, representantes de las secretarías de Educación y Seguridad destacaron la importancia de la cooperación entre instituciones para promover entornos más seguros y fortalecer la formación de la niñez y juventud en el país.