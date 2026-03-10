Honduras se mantiene en la franja de "alta restricción" a la libertad de prensa, según SIP

Tegucigalpa.

Honduras continúa en la franja de países con "alta restricción" a la libertad de prensa y ocupa el lugar 16 entre los 23 estados evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Según la sexta edición del barómetro, presentada este martes y que abarca del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025, la libertad de prensa en el país centroamericano se mantiene en niveles críticos desde "su retroceso en 2023".

Dicha caída coincidió con el inicio de la gestión de la izquierdista Xiomara Castro, quien gobernó desde el 27 de enero de 2022 hasta el 27 de enero de 2025, y con una crisis política en el Parlamento, elementos que, según el informe, han "lastrado" el desempeño de Honduras en materia de libertad de expresión. El documento recalca que Honduras tuvo una puntuación de 35,64 sobre 100, "la más baja" registrada por el país hasta ahora, lo que significa una pérdida de posición respecto al año anterior y una caída de 4,21 puntos. La SIP dirige su mirada al Ejecutivo como el principal foco de "situaciones adversas a las libertades de expresión y de prensa", con una influencia calificada como "moderada" en el desarrollo del mismo y "muy de cerca" por el Poder Legislativo.