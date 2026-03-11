Congreso entrega a Salud reglamento para activar compras de emergencia

Tegucigalpa, Honduras

Con este paso, el Poder Ejecutivo recibe la “luz verde” administrativa para ejecutar el decreto que busca agilizar la compra de medicamentos, material médico-quirúrgico y la contratación de personal especializado.

El engranaje legal para intervenir la crisis sanitaria en Honduras ha quedado finalizado. Este miércoles, la Comisión de Salud del Congreso Nacional entregó formalmente a las autoridades de la Secretaría de Salud ( Sesal ) el Reglamento de la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria .

La entrega del reglamento es un requisito para que la Sesal pueda acceder a los mecanismos de financiamiento y comenzar los procesos de adquisición.

Tras una revisión exhaustiva por parte de los parlamentarios, el documento ha sido remitido para su publicación inmediata en el Diario Oficial La Gaceta, lo que marcará el inicio de una nueva etapa en la gestión hospitalaria bajo la actual administración.

“Estamos haciendo entrega de este reglamento oficialmente para que la Secretaría de Salud proceda de inmediato a su publicación; esto permitirá fortalecer la institución con medicamentos e insumos, y proceder a realizar los convenios necesarios para eliminar la mora quirúrgica”, manifestó el diputado Roberto Cosenza, presidente de la Comisión de Salud.

Desde la trinchera del Ejecutivo, la recepción del documento fue vista como un respaldo a la voluntad política del gobierno por transformar el sistema.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, subrayó que el reglamento no es solo un trámite, sino la hoja de ruta técnica que define procesos y tareas para abastecer los hospitales y reducir las listas de espera de pacientes que aguardan por una cirugía desde hace meses.

La normativa habilita la firma de convenios y la contratación de recursos humanos, incluyendo cirujanos y enfermeras, para robustecer la capacidad instalada de la red pública.

No obstante, el funcionario aclaró que los procesos serán abiertos y transparentes, evitando favorecer a instituciones privadas específicas, aunque se contempla la articulación con el sector privado para aliviar la presión sobre los quirófanos estatales.

“Ya con esto tenemos luz verde para establecer convenios que garanticen el abastecimiento oportuno; ahora iniciamos el proceso administrativo con la institución financiera para poder hacer los acuerdos y la firma de contratos”, explicó el viceministro ante los medios de comunicación.

En cuanto a los plazos, las autoridades estiman que las primeras licitaciones de fármacos se lancen el próximo mes, mientras que las cirugías bajo este nuevo esquema podrían comenzar a finales de marzo.