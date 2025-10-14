Roberto Cosenza: “No llegaré al Congreso a levantar pancartas sino a legislar por los hondureños”

San Pedro Sula, Cortés

El doctor Roberto Cosenza, exviceministro de salud, es un porteño que aspira a convertirse en diputado por el departamento de Cortés y en entrevista exclusiva para el programa Hablemos de Política de La Prensa-El Heraldo y gotv afirmó tener claro cuál será su papel en el Congreso Nacional, en un momento que considera clave para defender la democracia en Honduras. El candidato a diputado es claro: “Debemos escoger si queremos vivir en la Honduras que nos están ofreciendo algunos partidos o en una comunista, en una Honduras socialista o en una Honduras donde cada cuatro años podamos elegir las nuevas autoridades y donde la libertad de expresión continúe”.

Cosenza, es médico, se graduó en Cuba, pero no comparte el comunismo. “Todo lo que ofrecen es mentira”, dice. Recuerda que regresó a Honduras en el 2011 como especialista en medicina familiar, graduado como cardiólogo y con un máster en enfermedades infecciosas. "Conozco las necesidades en los hospitales pues hice mi trabajo social en Puerto Cortés y con el tiempo me convertí en médico asistencial. No tienen que contarme, yo he vivido las necesidades del pueblo con la experiencia como médico”, cuestiona. El galeno recuerda que una de sus grandes experiencias, en su papel como médico, fue atender a las personas con VIH y siempre preguntaba a cada paciente cómo se infectaron. "Ahí usted conoce la Honduras en que realmente vivimos y me marcó la historia de una niña que fue vendida a los seis años por su propio hermano, el hombre que la compró la contagió, luego de violarla. Y esas historias siguen sucediendo en Honduras”, dice el aspirante a diputado.

Consenza explica que uno de los objetivos es legislar para que los hondureños tengan acceso a tratamientos dignos y sobre todo en lo referente a enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte a nivel mundial y el país no es la excepción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Honduras, seguida de los accidentes de tránsito en su mayoría por motos por eso es necesario un hospital de trauma, pero también uno cardiovascular acá en San Pedro Sula”, manifiesta el exviceministro de salud.

Más allá de la política

Como médico, Cosenza es un apasionado de la salud y como ser humano, un hombre creyente de Dios. Es católico y confiesa que antes de tomar una decisión importante en su vida lo primero que hace es encomendarse a Dios porque él sabe de que cosas lo aparta. “Soy bautizado dentro de la iglesia católica, hice la primera comunión, confirmación y asisto regularmente a misa. Siempre le pido a Dios las palabras apropiadas para poder hablar no sólo con los pacientes sino ayudar a todos los que se pueda sobre todo en los casos en los que la ciencia ya no puede hacer nada”, dice Cosenza. La vida ha permitido a Cosenza vivir experiencias de todo tipo. Dice que fuera de la política lo más grande que le ha pasado es haber contribuido a salvar el mayor número de vidas en el menos tiempo posible durante la pandemia del covid-19. “El mundo entero estaba colapsado por esa pandemia y nosotros ideamos junto con todo nuestro equipo estrategias para hacerle frente y fuimos un ejemplo. Nunca voy a olvidar cuando comenzamos a vacunar en la pandemia, todo lo que tuvimos que hacer para enfrentarnos a la pandemia”, cuenta. Y es que lo habla con propiedad porque fue una de las autoridades del gobierno anterior que estuvo al frente de la pandemia del covid-19. “Atender la pandemia es una de las cosas que marcó mi vida. Todo lo hicimos con amor y de corazón. Me dijeron va para el departamento de Cortés porque teníamos el epicentro del COVID-19 acá, teníamos los hospitales colapsados, teníamos el mayor número de muertes, el mayor número de contagios. Llegamos acá, conformamos un equipo y comenzamos a trabajar en equipo e hicimos historia, salvamos vidas”, recuerda. Deja claro que no cambiaría nada para atender la pandemia todo lo dejaría igual, trabajaría con el mismo equipo porque ya tienen la experiencia y eso es clave. “En aquel momento no teníamos la experiencia trabajamos a prueba y error, hoy vemos atrás y se hizo un gran trabajo” manifiesta. El candidato dice que hoy en día lo más bonito que lleva en su vida son las bendiciones que les dieron en los momentos en que servimos. "Fuimos un ejemplo de como manejar la pandemia en el país y desde acá surgieron estrategias implementadas a nivel nacional", refiere Cosenza. Con contundencia afirma que es de las personas que creen que teniendo salud mejora todo, porque tenemos fuerza para trabajar. "Tenemos que luchar por políticas de salud en el Congreso Nacional, pero también para generar empleo y dar seguridad a la población. La Educación también es un tema fundamental", dice. Más allá del médico, está el ser humano: el hijo. Roberto Cosenza confiesa que su principal consejera de vida ha sido su madre. “Siempre me dice: ‘Hijo, sé prudente’. He seguido ese consejo toda la vida porque da sabiduría”, comenta. Añade que también contó con la aprobación de ella para tomar la decisión de incursionar en política. Desde que tomó esa decisión, se ha dedicado a trabajar en esa campaña para llegar al Congreso Nacional, donde asegura a los hondureños y principalmente a los pobladores de Cortés que no les fallará. “No es un camino fácil porque las papeletas son grandes y por el tamaño tienden a confundir. La gente me identifica en la calle por la gabacha, saben que soy médico y voy en la casilla 82. Mi suplente es el abogado Lester Aguilar", explica.

Propuestas de Roberto Cosenza

Cosenza tiene claro que, de llegar al Congreso Nacional, no le fallará a nadie. “Yo soy de las personas que piensa que el Congreso Nacional hoy en día no está cumpliendo con su función de legislar en beneficio de la mayoría de los hondureños y de formular leyes, porque para eso fue creado”, asegura el candidato. Lamenta que algunos diputados se vean involucrados en actos de corrupción y en el manejo de fondos, cuando ese no es el papel de un parlamentario. “El diputado no está para manejar fondos; para eso existen las instituciones y los ministerios, que cuentan con un presupuesto y un plan de desarrollo para invertirlo”, reitera el exviceministro de Salud. El candidato en la casilla 82 por el departamento de Cortés tiene claro que la función de un diputado es velar porque cada una de las secretarías tenga el presupuesto adecuado y es allí donde tendrá su papel desde el Congreso Nacional, específicamente en el tema de salud. Cosenza se compromete, desde ya, a luchar para que salud tenga un mejor presupuesto y exista abastecimiento de medicamentos, insumos, equipamiento necesario, contratación de recurso humano necesario para que esta institución pueda cumplirle y darle una atención con calidad y calidez a la población. Con humildad, el candidato pide a la población el voto pero también les envía un mensaje para que sepan votar y sobre todo elegir. “Hay que buscar caras nuevas porque todos somos culpables de que sigan los mismos todo el tiempo. Si queremos que las cosas cambien ya no podemos permitir que siga pasando lo mismo y permitiendo tener un Congreso Nacional como el actual que es un circo completo”. Las decepciones como hondureño y médico de ver cómo funciona el Congreso Nacional y que no ayuden al pueblo lo llevó a tomar la decisión de participar en una diputación. "Lo analicé bien, porque no quiero ir a un CN a levantar pancartas, sonar pitos, yo lo hago porque quiero a Honduras. Los buenos hondureños necesitamos oportunidades, empleo, inversión y seguridad jurídica", reiteró. Su propuesta es que, desde el Congreso Nacional, impulsará políticas en salud y en otras áreas que trasciendan los periodos de gobierno. “No deben ser políticas de ministros ni de cuatro años, porque ha habido administraciones con hasta cinco ministros en una sola secretaría”, aseguró. Lamenta que la corrupción siga vigente en el país y continúe durante la actual administración. “Somos de mente corta. Mire a todos los diputados involucrados ahora en el caso de Sedesol, y a ministros que hablaban de corrupción, pero han resultado ser los más corruptos de la historia”, reiteró. Cosenza fue una de las autoridades del gobierno anterior que estuvo al frente de la pandemia y es claro. “Atender la pandemia es una de las cosas que marcó mi vida. Todo lo hicimos con amor y de corazón. Me dijeron va para el departamento de Cortés porque teníamos el epicentro del COVID-19 acá, teníamos los hospitales colapsados, teníamos el mayor número de muertes, el mayor número de contagios. Llegamos acá, conformamos un equipo y comenzamos a trabajar en equipo e hicimos historia, salvamos vidas”. Explica que no cambiaría nada para atender la pandemia todo lo dejaría igual, trabajaría con el mismo equipo porque ya tienen la experiencia y eso es clave. “En aquel momento no teníamos la experiencia trabajamos a prueba y error, hoy vemos atrás y se hizo un gran trabajo”. Hoy en día lo más bonito que yo llevo en mi vida son las bendiciones que nos dieron en esos momentos en que servimos. Fuimos un ejemplo de como manejar la pandemia en el país y desde acá surgieron estrategias implementadas a nivel nacional. Soy de las personas que creen que teniendo salud mejora todo, porque tenemos fuerza para trabajar. Por eso tenemos que luchar por políticas de salud en el Congreso, pero también para generar empleo y dar seguridad a la población. La Educación también es un tema fundamental dijo.