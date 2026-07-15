Martha Figueroa y Pepillo Origel se burlan de Pedro Sola y Pati Chapoy

México.

La polémica por los comentarios de Pedro Sola sobre los perritos no se detiene. El martes 14 de julio, varias marcas retiraron sus patrocinios de ‘Ventaneando’ en señal de rechazo a las declaraciones del conductor sobre el maltrato animal.

Sin embargo, la ‘funa’ también continúa entre las personalidades públicas. Juan José ‘Pepillo’ Origel y Martha Figueroa, exintegrantes de ‘Ventaneando’, no dejaron pasar la oportunidad para lanzar burlas contra Pedro Sola.

Durante la transmisión de su programa Con permiso, los conductores se tomaron unos segundos para lanzar comentarios sarcásticos sobre los presentadores de Ventaneando.