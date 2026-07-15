Martha Figueroa y Pepillo Origel se burlan de Pedro Sola y Pati Chapoy

La polémica por los comentarios de Pedro Sola sobre los perritos no se detiene. El martes 14 de julio, varias marcas retiraron sus patrocinios de ‘Ventaneando’ en señal de rechazo a las declaraciones del conductor sobre el maltrato animal.
Sin embargo, la ‘funa’ también continúa entre las personalidades públicas. Juan José ‘Pepillo’ Origel y Martha Figueroa, exintegrantes de ‘Ventaneando’, no dejaron pasar la oportunidad para lanzar burlas contra Pedro Sola.
Durante la transmisión de su programa Con permiso, los conductores se tomaron unos segundos para lanzar comentarios sarcásticos sobre los presentadores de Ventaneando.
Martha Figueroa le preguntó a Origel cómo estaban sus perritos, Tom y Jerry, a lo que él respondió que había pensado en llevarlos al foro, pero decidió no hacerlo porque “no los vayan a envenenar”, ya que hay gente “muy mala”.
“Me pensaba traérmelos, a Tom y a Jerry, pero no me los vayan a envenenar, mejor no. (...) Hay gente muy mala, ni cómo ayudarlos.”
Miembros de la producción le pidieron al conductor que diera nombres; sin embargo, él respondió sin mencionar a nadie: “El que envenena”.
En ese momento, Martha Figueroa siguió la broma al decir “y la que se ríe”, mientras imitaba la risa de Pati Chapoy.
Finalmente, ‘Pepillo’ declaró que no entiende cómo Pati Chapoy no le llamó la atención a Pedro Sola por sus comentarios: “En vez de que lo hubiera puesto como chancla.”