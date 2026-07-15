Muere Elsa Aguirre, leyenda del Cine de Oro mexicano

La madrugada de este miércoles 15 de julio se confirmó la muerte de la querida actriz Elsa Aguirre quien fue una de las emblemáticas actrices de la época de Oro del cine mexicano, a los 95 años de edad.
Fue a través de las redes sociales de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) que se confirmó la noticia, sin embargo hasta la redacción de esta anota no se han revelado las causas del fallecimiento de la querida actriz, quien participó en múltiples de películas.
"Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande. Algunas de sus películas fueron: “Cuidado con el amor”, “Lluvia roja” y “La mujer que yo amé”, se lee en el comunicado.
La actriz, originaria de Chihuahua, logró convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la industria cinematográfica nacional gracias a su talento, carisma y presencia en pantalla, cualidades que la llevaron a compartir créditos con algunas de las máximas estrellas de México.
Elsa Aguirre construyó una carrera que abarcó varias décadas y que la consolidó como una de las actrices más queridas por el público mexicano, participando en decenas de películas que hoy son consideradas clásicos del cine nacional.
Participó en más de 20 películas entre ellas “Acapulco”, “La mujer de Dos Caras”, “La mujer que yo amé”, entre muchas otras más, pero también la actriz apareció en telenovelas como “Acapulco cuerpo y alma”, “Mujeres engañadas”, “Belinda” y muchas más.