Muere Elsa Aguirre, leyenda del Cine de Oro mexicano

México.

La madrugada de este miércoles 15 de julio se confirmó la muerte de la querida actriz Elsa Aguirre quien fue una de las emblemáticas actrices de la época de Oro del cine mexicano, a los 95 años de edad.

Fue a través de las redes sociales de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) que se confirmó la noticia, sin embargo hasta la redacción de esta anota no se han revelado las causas del fallecimiento de la querida actriz, quien participó en múltiples de películas.

"Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande. Algunas de sus películas fueron: “Cuidado con el amor”, “Lluvia roja” y “La mujer que yo amé”, se lee en el comunicado.