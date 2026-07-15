Carey Mulligan actuará junto a Billie Eilish en el drama "The Bell Jar"

Estados Unidos.

La actriz británica Carey Mulligan, ganadora de un premio Bafta en su país, se incorporará al reparto de 'The Bell Jar', el proyecto que marcará el debut cinematográfico de la reconocida cantante pop Billie Eilish, según informa Variety.

Aunque el estudio no lo ha anunciado oficialmente, fuentes consultadas por la revista especializada han confirmado que Mulligan interpretará a la Sra. Greenwood, madre de Esther Greenwood, la protagonista del film que encarnará Eilish, en la adaptación de la famosa novela de Sylvia Plath.

El largometraje será dirigido por la también actriz y cantante canadiense Sarah Polley, autora de 'Women Talking' (Ellas hablan).

Mulligan ha sido nominada tres veces al Óscar por sus trabajos en las películas 'An Education' (también conocida como 'Enseñanza de vida'), 'Promising Young Woman' (Una joven prometedora) y 'Maestro', de Bradley Cooper.

Junto a Oscar Isaac, Mulligan recibió buenas críticas este último año por su interpretación en la segunda temporada de 'Beef' (Bronca), la serie de Lee Sung Jin que difunde Netflix y, además de los Óscar, ha sido nominada a los Globos de Oro y a los premios Tony.

EFE