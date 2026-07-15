"Sam Neill tenía neumonía": asegura una amiga del actor

El actor neozelandés Sam Neill luchó contra una neumonía antes de su sorpresiva muerte a los 78 años, reveló este martes su excompañera de reparto Rima Te Wiata, mientras distintas figuras de Hollywood rindieron homenaje al protagonista de Jurassic Park.
Neill falleció el lunes en Australia, informó su familia mediante un comunicado en el que describió su partida como "repentina e inesperada".
El actor había recibido tratamiento en los últimos años por un linfoma, aunque sus familiares señalaron que ya no tenía cáncer y no ofrecieron más detalles sobre la causa de su fallecimiento.
Rima Te Wiata, quien compartió pantalla con Neill en la reconocida comedia neozelandesa Hunt for the Wilderpeople, aseguró que su amigo no tenía miedo a la muerte, aunque consideró que habría estado molesto por la situación.
"En realidad, es un asco (lo que pasó)", declaró al New Zealand Herald.
"Creo que diría algo así como: 'Por el amor de Dios, ya superé mi cáncer. Y miren, ahora tengo neumonía. ¿Qué sigue?'", agregó.
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Sir Sam Neill's Hunt for the Wilderpeople co-star Rima Te Wiata on the moment which ignited Sir Sam's career. Sir Sam Neill is being remembered as a warm, talented, thoughtful and funny man who graced New Zealand screens for decades. The Kiwi actor died unexpectedly surrounded by loved ones in a Sydney hospital last night. His death comes just months after the Jurassic Park actor announced he was cancer-free. His family confirmed in a statement that he did not have cancer when he died. Video / Ryan Bridge TODAY♬ original sound - nzherald
La actriz no dio más detalles sobre la enfermedad y no quedó claro desde cuándo Neill habría padecido neumonía.
El intérprete, nacido en Irlanda del Norte en 1947 y trasladado a Nueva Zelanda durante su infancia, reveló en sus memorias publicadas en 2023 que "posiblemente se estaba muriendo" debido a un linfoma no Hodgkin en etapa tres.
Sin embargo, a principios de este año aseguró que ya no tenía cáncer gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunológico.
Con información de El Diario MX.