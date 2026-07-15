"Sam Neill tenía neumonía": asegura una amiga del actor

Estados Unidos.

El actor neozelandés Sam Neill luchó contra una neumonía antes de su sorpresiva muerte a los 78 años, reveló este martes su excompañera de reparto Rima Te Wiata, mientras distintas figuras de Hollywood rindieron homenaje al protagonista de Jurassic Park.

Neill falleció el lunes en Australia, informó su familia mediante un comunicado en el que describió su partida como "repentina e inesperada".

El actor había recibido tratamiento en los últimos años por un linfoma, aunque sus familiares señalaron que ya no tenía cáncer y no ofrecieron más detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Rima Te Wiata, quien compartió pantalla con Neill en la reconocida comedia neozelandesa Hunt for the Wilderpeople, aseguró que su amigo no tenía miedo a la muerte, aunque consideró que habría estado molesto por la situación.

"En realidad, es un asco (lo que pasó)", declaró al New Zealand Herald.

"Creo que diría algo así como: 'Por el amor de Dios, ya superé mi cáncer. Y miren, ahora tengo neumonía. ¿Qué sigue?'", agregó.