Capturan a hombre acusado de abusar de su sobrinita en Tela

Tela, Atlántida.

Según las investigaciones, el incidente se registró el pasado 6 de junio, cuando la madre de la niña salió a trabajar y dejó a la menor al cuidado de su abuela. En la vivienda también se encontraba el tío de la víctima, quien es señalado por las autoridades como el principal sospechoso.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina, una menor de 8 años, en un hecho ocurrido en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

De acuerdo con el informe policial, la abuela se trasladó a un apartamento cercano para preparar la cena, situación que habría sido aprovechada por el imputado para cometer el abuso.

Horas después, al regresar a casa, la madre observó que la menor se quejaba de dolor en sus partes íntimas. Tras revisarla, constató que presentaba sangrado, por lo que la niña le relató lo sucedido. Inmediatamente fue llevada a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.

Tras su captura, el sospechoso fue remitido y puesto a disposición de las autoridades competentes para que se le siga el proceso legal correspondiente por su presunta participación en el delito de violación especial agravada en perjuicio de una menor de edad.