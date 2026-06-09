Matan a balazos a un hombre en San Nicolás, Santa Bárbara

Santa Bárbara

Un hombre perdió la vida de forma violenta tras ser atacado a balazos por sujetos desconocidos en la aldea Santa Cruz, perteneciente al municipio de San Nicolás, en el departamento de Santa Bárbara.

La víctima fue identificada por sus familiares como Filadelfo Luna Barrientos, de 41 años de edad.

Según los informes preliminares, Luna caminaba en horas de la mañana de este martes rumbo a su jornada laboral cuando fue interceptado por pistoleros que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido en el suelo.

En un intento desesperado por salvarle la vida, familiares y vecinos lo auxiliaron rápidamente y lo subieron a un vehículo particular para trasladarlo de emergencia a un centro asistencial. Desafortunadamente, debido a la gravedad de las heridas, no resistió y falleció en el trayecto antes de poder recibir atención médica.