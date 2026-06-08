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Agente policial resulta herido tras tiroteo en un partido de fútbol en Catacamas

Un agente policial resultó herido en ambos pies durante un operativo para detener a personas que realizaban disparos al aire en una celebración futbolística en Catacamas, Olancho

Agente policial resulta herido tras tiroteo en un partido de fútbol en Catacamas

Un miembro de la Policía Nacional sufrió heridas en ambos pies tras intervenir en un incidente registrado durante festejos deportivos en Catacamas.

 Foto: Cortesía
Catacamas, Honduras

Un agente de la Policía Nacional resultó con heridas en ambos pies luego de que intentara intervenir para detener a varios individuos que realizaban disparos al aire mientras celebraban la victoria de un equipo de fútbol, en la aldea Cuyamel, municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho.

Los agentes de la Policía actuaron con el objetivo de frenar a un grupo de hombres que continuaba realizando disparos al aire, sin embargo, los individuos ignoraron las indicaciones de las autoridades y mantuvieron su comportamiento.

Durante el operativo de detención de varios de los implicados y aficionados que participaban en esta conducta peligrosa, uno de los agentes sostuvo un forcejeo con un individuo, quien presuntamente accionó su arma de fuego en dos ocasiones, hiriendo al uniformado en ambos pies.

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El sospechoso fue capturado por otros elementos policiales, junto con los demás involucrados. Posteriormente, fueron trasladados en una patrulla a las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Policía en la ciudad de Catacamas.

El individuo señalado de haber lesionado al agente policial podría ser acusado por el delito de atentado contra la autoridad.

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Redacción La Prensa
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