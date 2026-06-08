Agente policial resulta herido tras tiroteo en un partido de fútbol en Catacamas

Catacamas, Honduras

Un agente de la Policía Nacional resultó con heridas en ambos pies luego de que intentara intervenir para detener a varios individuos que realizaban disparos al aire mientras celebraban la victoria de un equipo de fútbol, en la aldea Cuyamel, municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho.

Los agentes de la Policía actuaron con el objetivo de frenar a un grupo de hombres que continuaba realizando disparos al aire, sin embargo, los individuos ignoraron las indicaciones de las autoridades y mantuvieron su comportamiento.

Durante el operativo de detención de varios de los implicados y aficionados que participaban en esta conducta peligrosa, uno de los agentes sostuvo un forcejeo con un individuo, quien presuntamente accionó su arma de fuego en dos ocasiones, hiriendo al uniformado en ambos pies.