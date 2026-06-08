Continuarán en prisión los señalados por la muerte de pobladores de Rigores

Tegucigalpa, Honduras

La Jueza de Letras Penal con Competencia Nacional dictó auto de formal procesamiento y ordenó la medida de prisión preventiva contra Carlos Alexis Molina Mencías y Williams Noé Reyes Izaguirre.

Ambos son señalados por el Ministerio Público como presuntos coautores de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa acabada y asociación para delinquir.

Según la resolución judicial, los imputados habrían participado en hechos que dejaron 19 víctimas mortales, además de afectar a un testigo protegido y a los intereses fundamentales de la sociedad hondureña. Mientras continúa el proceso penal en su contra, los acusados permanecerán recluidos.