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Continuarán en prisión los señalados por la muerte de pobladores de Rigores

Jueza ordenó prisión preventiva para Carlos Molina y Williams Reyes, quienes continuarán recluidos en el Centro Penal de Támara mientras avanza el proceso judicial

Continuarán en prisión los señalados por la muerte de pobladores de Rigores

Carlos Alexis Molina Mencías y Williams Noé Reyes Izaguirre, ambos son señalados como presuntos coautores de los delitos de asesinato.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

La Jueza de Letras Penal con Competencia Nacional dictó auto de formal procesamiento y ordenó la medida de prisión preventiva contra Carlos Alexis Molina Mencías y Williams Noé Reyes Izaguirre.

Ambos son señalados por el Ministerio Público como presuntos coautores de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa acabada y asociación para delinquir.

Según la resolución judicial, los imputados habrían participado en hechos que dejaron 19 víctimas mortales, además de afectar a un testigo protegido y a los intereses fundamentales de la sociedad hondureña. Mientras continúa el proceso penal en su contra, los acusados permanecerán recluidos.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público mantuvo su acusación y presentó diversos elementos de prueba de carácter documental y periciales.

Entre las evidencias expuestas sobresalieron los análisis realizados a teléfonos celulares, incluyendo la extracción de datos y el examen de los registros de comunicación contenidos en los dispositivos.

Tras analizar los elementos presentados, así como el marco legal vigente, las garantías del debido proceso y los indicios existentes en la causa, la Jueza de Letras Penal, resolvió mantener la medida de prisión preventiva contra los imputados.

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La decisión busca garantizar que los acusados comparezcan en las próximas etapas del proceso judicial, por lo que deberán permanecer bajo custodia en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, mientras continúa el desarrollo del caso.

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Redacción La Prensa
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