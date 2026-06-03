"Gato Negro" es acusado de dirigir ataque de falsos policías que dejó 20 muertos en Rigores

Como parte de las diligencias investigativas relacionadas con la masacre ocurrida el 21 de mayo en el sector de Rigores, departamento de Colón, autoridades del Ministerio Público realizaron la exhumación de varios cuerpos de las víctimas. El procedimiento forense tiene como objetivo recabar nuevas evidencias, confirmar las causas de muerte y fortalecer el expediente judicial que busca esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados en el crimen que dejó 20 personas fallecidas.